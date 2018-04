Daniel Angelici, presidente de Boca, hizo referencia al festejo desmedido y con insultos a la platea local del mediocampista Pablo Pérez luego de marcar el agónico gol de la victoria por 2-1 sobre Talleres.

"No me gustó el desahogo en el gol y voy a hablar con él. No es lo que pretendemos de un jugador profesional del club. El capitán de Boca no puede insultar, a veces hay que guardarse lo que uno siente, aunque después hizo bien en pedir disculpas", explicó, tras lo cual descartó que el jugador vaya a ser sancionado.





