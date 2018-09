Pablo Lencioni camino a los 300 partidos con la camiseta Decana

Tiene 292 partidos y está a 8 de llegar a los 300. Es un referente del club, mete, juega y siempre es una palabra autorizada para hablar del presente de Atlético Paraná. Pablo Lencioni se alista a los 33 años para comenzar un nuevo proceso con el Decano, en este caso en el Torneo Federal A y frente a Douglas Haig de Pergamino fuera de casa en delo de la Zona 2.





"La verdad que no me puse a pensar en eso. Es un lindo número, la verdad que son muchos años, varios partidos y muchas vivencias dentro del club. Cuando bien de a poco le fui tomando mucho cariño. Es una cantidad importante de partidos que si uno se pone a pensar no es fácil. Uno siempre quiere estar al 100, al 80 y a veces no es ideal estar así, pero es la personalidad de uno. Estoy orgulloso de haber transpirado y vestido esta camiseta donde viví momentos únicos. Hubo etapas muy lindas", confesó el buen volante que tiene el equipo de Fernando Benítez.





Pasó la primera fecha y el Decano quedó libre. Ahora es tiempo de salir a escena ya con algunos resultados puestos. En este sentido Lencioni comentó: "Estamos muy bien y con la mejor predisposición. Tenemos todas las ganas en esta nueva etapa con un plantel renovado. Estamos esperando un poco ansioso el debut y tratando de manejar a los más chicos para que no se pasen en ese sentido".





Este año Paraná sumó a valores con rodaje nacional e internacional como son los casos de Gastón Sangoy e Iván Furios más otros valores que llegaron desde Patronato como el caso de Tomás Spinelli. "Los chicos vienen a sumar y a aportar su granito de arena. Uno con tantos años en el club les comenta como viene la mano acá y como es el club, una entidad humilde y de barrio. Ellos también son humildes y tiene las mejores intenciones. Ellos tienen un recorrido importante pero tienen ganas de seguir apostando y de seguir creciendo para conseguir cosas. Tomás es un chico y tuvo experiencia en Patronato. El busca que esto sea un trampolín para seguir creciendo".





