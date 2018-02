Pablo Alderete analizó el presente de Parque Sur en la Liga Argentina de Básquet

El pivot marplatense es una de las figuras sureñas en este torneo y su comodidad en la ciudad y en el plantel se visualiza en la cancha.





Sobre la victoria ante el puntero del último martes agrega en un mano a mano con nosotros: "Fue un partido de ida y vuelta y creo que eso no nos favorece a nosotros. En el primer tiempo nos hicieron 50 puntos, en el segundo cuando mejoramos la defensa pudimos correr y hacer algunos goles de contragolpe", dice Alderete.





El goleador de Parque Sur con 28 tantos en la Liga Argentina en el encuentro ante Platense habló con el sitió oficial del elenco entrerriano, subido por el equipo de Prensa.

-Le ganaron dos veces a Platense en esta fase. ¿Qué pensás de ellos?

-Que no es casualidad que sean punteros, tienen jugadores que tranquilamente podrían jugar en la Liga Nacional y lo demostraron.

-¿Y de este momento de Parque Sur qué pensás? Cinco triunfos al hilo, dos ante el líder y un récord de 8-2 en esta fase.

-Es increíble dónde estamos, algo que no se esperaba pero la unión de este grupo y la constancia que estamos teniendo en cada partido está haciendo que vayamos muy bien.

-Menos mal que Gori Martínez venía sin ritmo. Es importante para ustedes saber que está recuperado.

-Sí, menos mal que venía de una lesión porque sino capaz que hacía 40 puntos, menos mal que llegó sin ritmo de competencia. Y claro que para nosotros es una inmensa alegría que esté de vuelta y de esta forma.

-Tu momento es clave para el lugar dónde están. Goleador, venís de 28 puntos en el último juego, se nota tu tranquilidad en cada juego. ¿Lo sentís así?

-Me tocó terminar con muchos puntos y ser el goleador. Venía de otros partidos en los que no fue así. Hay que estar siempre al acecho para poder sumar. Yo siento que este equipo me ayuda siempre para eso.

-Se decía que Platense sería una buena medida para ustedes. ¿Para qué sentís que están?

-Falta media temporada más todavía. Platense y Viedma van a estar arriba. Por ahora estamos para pisarles los talones a ellos, no tenemos que desesperarnos ni volvernos locos, debimos seguir tranquilos y esperar que pase un poco más la Liga.

-Se vienen los viajes. ¿Cómo ven esto que se acerca?

-Se vienen las giras, los viajes largos, vamos a tratar de robar algún partido afuera. Tenemos la espina de Junín y el domingo tenemos esa oportunidad. Antes buscaremos el juego ante Estudiantes. Es difícil pero vamos muy bien, nos vino bárbaro esta racha de triunfos para jugar tranquilos.