“Pablito Bogado... qué loco que está”, cantó la hinchada de Ciclista en el cierre del partido emulando a la hinchada de River para redimirse ante su ídolo el Pity Martínez, autor de goles determinantes. Mientras la canción retumbaba en el estadio, Bogado fue a la línea de libres, justo en el aro donde estuvo su gente. No perdió la concentración; ni siquiera levantó la mirada por timidez. El goleador encestó y volvió a tomar la marca. El partido se fue y el Humberto Pietranera se tiñó de verde. Ciclista, su club, su “primera casa” como la define, es campeón del Torneo Dos Orillas de básquetbol al barrer la serie 2-0 ante Olimpia. Y Pablito se fundió en un abrazo con sus compañeros y amigos para celebrar una de las conquistas más desea das porque su equipo no había podido nunca ganar el torneo interasociativo. Fue una serie reñida, pero sin equivalencias a la hora de justificar un ganador. Ciclista fue el mejor en los dos juegos y Bogado fue la figura del campeón, pese a que se quita méritos e insiste, en varias oportunidades de la nota, en que el logro es de todos; eso incluye a los dirigentes y padres. A los 4 años comenzó a jugar en el club. Luego tuvo un breve paso por Echagüe y Olimpia, pero regresó porque es del Verde, como toda su familia. El goleador de 22 años nació a dos cuadras del estadio Baglietto y con un enorme sentido de pertenencia se refirió al mundo Ciclista y a la familia. Hoy festeja a lo grande y sueña con algún día, ver a su equipo jugando el Torneo Federal.





—¿En qué lugar ponés este título tan especial para el club?

—Para mí es mucho ganar con mi club y mi familia. Es una alegría y algo que deseaba de chico cuando miraba jugar a los más grandes. Era mi objetivo en ese entonces, llegar a Primera y salir campeón. No se había dado y cuando volví se me cumplió el año pasado con el torneo local y ahora con el Dos Orillas, que es una alegría bárbara.



—¿Y es un plus haber sido el goleador?

—Es lo de menos. Lo más importante es que el equipo gane. Si tengo que hacer 0 puntos, la verdad no me influye. Sí trato de hacer siempre lo mejor para el equipo. Sé las condiciones que tenemos y me siento uno más, ni más ni menos importante, como nos sentimos todos. Eso nos llevó hasta acá. Tenemos un equipo largo y es una de las ventajas que tenemos con respecto a los otros.



—¿Era especial para el club?

—Sí, porque era una torneo que nunca habíamos ganado en Primera. Encima el año pasado nos quedó la espina contra Almagro, cuando perdimos el tercer partido con un doble al final. Sabíamos que estábamos para más, pero de eso se aprende. Este año veníamos de ganar el torneo local y habíamos hecho un buen papel en la Liga Provincial. Se nos dio el primer puesto en la tabla general. Después sabíamos la importancia de la ventaja de la localía y se cumplió el objetivo.





—¿Qué sentís cuando la gente canta tu nombre?

—Ver a mis amigos, a mi familia y a la gente del club que conozco desde chico me hace poner la piel de gallina adentro de la cancha. Cuando escucho y veo la gente alentando me hace muy feliz. Voy al club y están todos contentos y estamos pasando un momento hermoso. Ciclista está siendo protagonista en todas las categorías y hay que saber aprovecharlo. Es fruto del trabajo de muchos años, de mucho entrenamiento y sufrimiento; de golpes que nos sirvieron para levantarnos y hoy estemos bien arriba.





—¿Qué es Ciclista en tu vida?

—No es ni siquiera mi segunda casa, es mi primera casa. Vivo a dos cuadras, mis amigos son de ahí, es todo.





—¿Y ahora, cómo sigue la historia?

—Tenemos que proponernos objetivos cortos como venimos haciendo hasta ahora. No tenemos que dejarnos llevar por la emoción, con mucha humildad, pero sabiendo de las condiciones que tenemos y el equipo que tenemos. Nos va a tocar perder, nos va tocar ganar, pero siempre la actitud va a estar, al sacrificio lo vamos a hacer y obviamente los títulos te motivan a seguir entrenando y a seguir aportando para el club, a nosotros y a la gente. Porque la gente del club es la que compra pelotas o lo que sea. Siempre están apoyando.





—¿Te gustaría jugar con Ciclista el Federal?

—Obvio. Ciclista es muy profesional siendo amateur y siempre está para lo que necesites. Capaz no tenemos los recursos económicos de otros equipos, pero el trabajo lo suple. Los chicos de más abajo se lo merecen.

Transferencia

Los chicos del club con sus ídolos. El plantel campeón de Ciclista de Primera División compartió la tarde del viernes con los chicos de la categorías formativas. Una experiencia única para seguir incentivando el amor por el club de barrio.