Otro entrerriano que le cierra las puertas a Boca

Uno de los sectores que el flamante entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, desea reforzar es la última línea. La salida de Lisandro Magallán, transferido al Ajax de Holanda, motivó que la mirada esté orientada en uno de los marcadores centrales de mejor rendimiento en el 2018: Lisandro Martínez.





El defensor de Defensa y Justicia no se enloqueció por su posible llegada al Xeneize. "Me dijeron que me quiere Boca, pero no me llamaron ni Burdisso ni Alfaro. No me conmueve el llamado de Boca, estoy mentalizado en Defensa", aseguró el oriundo de Gualeguay, en diálogo con Radio El Mundo.





De esta manera, el futbolista del Halcón de Varela le cerró las puertas a Boca Juniors. Previamente, el que había tomado la misma postura habia sido otro entrerriano: el uruguayense Walter Kannemann.