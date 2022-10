Otro dolor de cabeza: Guido Rodríguez tuvo una molestia

Hasta el momento el club español no brindó detalles de lo ocurrido y habrá que esperar a que se difunda un parte médico para conocer el alcance de esta molestia que lo sacó del campo de juego. En este mismo partido estuvo otro de los que seguramente viajará al Mundial: el defensor Germán Pezzella fue suplente en Betis y no ingresó.

Si bien no es un titular habitual para Scaloni, Rodríguez es la primera opción en el mediocampo de la selección argentina a la hora de buscar alternativas para el equilibrio del juego. Si bien Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se perfilan para ser parte del once inicial en el centro de la cancha, el ex River Plate es una de las cartas a las que habitualmente acude el DT.

https://twitter.com/dataref_ar/status/1585698924261650432 Guido Rodríguez se fue lesionado ante Ludogorets.pic.twitter.com/BX8LYUADCk — dataref (@dataref_ar) October 27, 2022

Guido es una pieza fundamental para el entrenador de Betis, Manuel Pellegrini, a punto tal que disputó como titular 10 de los 11 juegos que hasta ahora su equipo enfrentó en la Liga de España. Los de Andalucía están quintos en el torneo con 20 puntos, a 11 del líder Real Madrid, y este domingo visitarán a Real Sociedad. Guido también fue parte de los cinco encuentros correspondientes a Europa League donde aportó un gol (ante Roma) para permitir que su equipo clasifique a la siguiente fase como líder.

La mirada de Rodríguez, que no mostró síntomas de dolor evidentes antes de pedir el cambio, estará puesta en el debut de la selección argentina el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C del Mundial. Scaloni tendrá tiempo hasta el 14 de noviembre para enviar a la FIFA la nómina definitiva de 26 convocados para el torneo.