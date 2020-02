Otra semana corta, pero con un objetivo diferente

El ex-Emelec sufrió un fuerte golpe en el pie derecho y no llagará al duelo en La Paternal.

Está claro que el principal objetivo de Patronato pasa por cerrar la Superliga Argentina de Fútbol de la mejor manera. Con dos partidos en el horizonte (Talleres de Córdoba en el Grella y Defensa de visitante), el equipo paranaense buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para luego encarar la Copa de la Superliga con otro ánimo. En ese torneo tendrá 11 batallas para intentar mantener la categoría, en una misión que parece complicada, pero no imposible.

Antes del duelo con la T, que será dentro de una semana, el Rojinegro deberá enfocarse en otro objetivo, que será su debut en la Copa Argentina 2020. El jueves, desde las 20.05 y en la cancha de Unión de Santa Fe, deberá medirse ante Instituto de Córdoba por los 32avos de final. El encuentro será controlado por Carlos Córdoba y será el regreso de La Gloria a este certamen luego de dos ediciones. El equipo ganador aguardará por el cruce entre Lanús y Real Pilar para conocer a su próximo adversario.

La gran incógnita para este encuentro pasará por saber qué equipo elegirá el entrenador Gustavo Álvarez, teniendo en cuenta que después del duelo en el 15 de Abril no quedará tan lejos el enfrentamiento ante Talleres.

Después del empate ante Argentinos, y ante una nueva semana corta de trabajo, el DT empezó a diagramar el posible 11 para el jueves. El plantel de Patronato volvió al trabajo ayer en el predio de La Capillita, mientras que para hoy diagramó un doble turno en el mismo escenario. Solo los movimientos de la mañana podrán ser observados por la prensa, mientras que hasta el día del encuentro ante Instituto Álvarez repetirá la modalidad de trabajo que utilizó en las últimas semanas: a puertas cerradas. De cara al duelo con La Gloria, el entrenador del Santo dio una pista en sus declaraciones luego del empate en La Paternal, donde indicó que la idea es “defender al club con prestigio en cada competencia”. Desde este punto de vista, se podría pensar que utilizará a la mayoría de los titulares, sobre todo para seguir dándole rodaje a una idea de juego que por momentos se vio plasmada ante Argentinos. Más allá de las chances desperdiciadas, hubo jugadores en un buen nivel, siendo el punto más flojo el mediocampo. Quizás allí podrían estar las mayores modificaciones, donde aparecerían nombres que habitualmente no son tenidos en cuenta.

Uno de los que seguramente tendrá descanso es Fernando Luna, que llegó con lo justo al último juego al padecer un traumatismo en el empeine de su pie derecho. También todo dependerá del sistema de juego que elija el técnico, tan propenso a modificarlo de un partido a otro. Lo concreto es que Patronato tiene pocos días de trabajo para encarar un nuevo desafío que, más allá de que no se diga abiertamente, pasa a un segundo plano ante este presente del equipo en la Superliga. En cuanto al rival, Instituto no atraviesa un buen presente en la Primera Nacional, ya que el sábado igualó como local 0-0 ante Deportivo Riestra y todavía no pudo ganar en lo que va de este año (dos derrotas y un empate). El equipo que dirige César Zabala se encuentra en la mitad de tabla de la Zona 2 con 21 puntos y a ocho de distancia del último clasificado al Reducido.