Osmar Ferreyra colgó los botines y trabajará con Ramón Díaz

"No le puedo dar mucho al fútbol, esa es la realidad. Sabía que no la iba a pasar bien en los clubes que me habían llamado. No fue de la manera esperada, pero me tocó así", expresó Ferreyra en FM Riel.









Osmar Ferreyra contó detalles de su reciente anuncio de retiro oficial del fútbol profesional. El basavilbasense, de destacada trayectoria en Argentina y en varios clubes del exterior seguirá ligado al más popular de los deportes, como integrante del cuerpo técnico del Al-Ittihad del fútbol saudí que lideran Ramón y Emiliano Díaz.