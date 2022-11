Oscar Lenzi: "Estamos en el baile, tenemos que bailar"

Oscar Lenzi Patronato.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

En este sentido, remarcó cual es la obra que deberán atender con mayor urgencias, de cara al bautismo internacional. “Cuantos tengamos la inspección de Conmebol sabremos bien que debemos mejorar. Asimismo debemos mejorar el sector de plateas porque tienen muchos años ese sector y debemos agrandarla por todos los medios”, apuntó. “Tenemos un problema al no poder vender los primeros escalones de esa tribuna. La gente se para y se ubica sobre el alambrado porque no ve. Tenemos que solucionarlo porque los espectáculos no se pueden ver más parados, sino que los espectadores deben estar sentados”, aclaró.

En el mismo orden mencionó que harán “el esfuerzo posible” para que Patronato oficie como local en su casa. “Tuvimos una conversación importante con el intendente, quien nos comunicó que nos brindaba todo el apoyo necesario para jugar acá. Tenemos apuros en recibir las exigencias de Conmebol. El tiempo es muy escaso y tenemos mucho por resolver. Pero haremos el esfuerzo posible para jugar de local”, aseveró.

Otros de los requisitos para formar parte del máximo certamen de clubes de la región es la conformación de una estructura de fútbol femenino. La entidad de barrio Villa Sarmiento deberá atender esta exigencia. “Es lo más fácil de resolver”, subrayó Lenzi. “Tenemos que ser prácticos y trataremos de trabajar con los equipos de la ciudad que tienen una estructura conformada y lo abasteceremos de cosas que adolecen. Es lo más rápido a resolver. Por ese lado evaluamos esa opción porque conformar una estructura es poco probable. No es que no queramos, sino que no tenemos la capacidad edilicia”, aclaró.

La conquista de la Copa Argentina habilitó a Patronato a protagonizar la próxima edición de la Supercopa Argentina. Este juego estaba programado para enero en Abu Dhabi y el ganador se acreditaba un premio económico tazado en un millón de dólares. Sin embargo en las últimas horas se determinó que este juego no se desarrollará en Emiratos Árabes Unidos, sino que se llevará adelante en Argentina.

Al respecto Lenzi opinó. “Prefiero jugar en el país porque seremos más los socios y los hinchas de Patronato que podremos asistir a este encuentro. Y si se disputa en Rosario, mucho mejor aún. En cambio en Abu Dhabi seremos muy pocos los que podamos viajar. Por eso prefiero jugar una final por una estrella oficial en el país. Eso si: que no nos toquen el premio económico”, exclamó.

La continuidad de Facundo Sava en la conducción técnica es uno de los grandes anhelos del Pueblo Rojinegro y de toda la estructura. El entrenador, que tiene vínculo labora con Patronato hasta el 31 de diciembre, fue ovacionado por los fieles del Santo en la noche en la que fue exhibido la Copa Argentina en barrio Villa Sarmiento. “El colo no se va”, entonaron desde las gradas.

“Facundo (Sava) se fue de vacaciones y quedamos en hablar en su vuelta. Lo vemos muy animados. Lo seduce jugar las Copas. Haremos lo humana y económicamente posible para que se quede. Después estará en él la decisión. Cuando vuelva, que probablemente sea la próxima semana seguiremos hablando. Tenemos algunos signos: está cómodo en la ciudad y trabaja tranquilo. A partir de esa base fundamental construiremos hacia arriba. Respetaremos su opinión. Será una situación atípica porque debemos conformar un plantel para competir en el Nacional y en la Libertadores, será complicadisimo”, afirmó.

Sava Lenzi.jpg Las negociaciones entre Oscar Lenzi y Facundo Sava continuarán la próxima semana. UNO / Diego Arias

Lenzi es consciente que, a partir del logro obtenido en el estadio Malvina Argentina, en Mendoza, las exigencias del socio y el hincha, se incrementará. “Trataremos de realizar una buena actuación en el torneo internacional, dejar una buena imagen, y porque no superar una fase, pero apuntaremos a volver a Primera División lo más rápido posible. No pienso que vamos a conquistar la Copa. Nos prepararemos para que lo más importante para Patronato, que es volver a la elite. Tenemos la obligación y nos vamos a obligar. Sabemos que será una lucha muy fuerte”, concluyó.