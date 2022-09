Ortega Desio: "Fue una cagada como terminó todo"

"Después de eso a mi me quedaban dos años de contrato con la UAR y cuatro meses después me terminan rescindiendo el contrato y me quedo sin laburo. Lo utilicé para reflexionar y plantearme hacia donde iba. En el rugby profesional ya había hecho 12 años de carrera. Yo perdí a mi viejo a los 8 años y no tuve esa figura paterna que me acompañe. Yo me crié con los valores de mi vieja, que me dio una mirada totalmente diferente. Analicé todo y pensé que era el momento de frenar la pelota, dar un paso al costado y pensar en lo que realmente me importa que es mi mujer y mis dos hijos", sostuvo en el programa ESPN Play Room.

Los Pumas para Sudáfrica

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, el australiano Michael Cheika, dio hoy a conocer el plantel de 34 jugadores de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica, actual campeón del mundo, en partidos por la quinta y sexta fecha del Rugby Championship. Los Pumas recibirán a los Springboks el sábado 17 de septiembre, desde las 16.10, en el estadio de Vélez Sarsfield y una semana más tarde cerrarán el Rugby Championship en Durban, desde las 12.05 (hora argentina).

El plantel: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Agustín Creevy, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Juan Imhoff, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán), Matías Moroni, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro y Benjamín Urdapilleta.