Orcellet: crecer y consolidar el club

Hernán Orcellet entra en su quinto año como técnico de Defensores de Pronunciamiento. Asumió en el verano de 2013, reemplazando a Sebastián Brisolesi en el Torneo Federal C. Pasó por todas las categorías con su actual club, descendió a la Liga de Colón, volvió al Federal C, dirigió en el Federal B que ya no existe hasta lograr el ansiado ascenso al Federal A con un gran equipo, hace tres largos años.

Hace 10 días comenzó la pretemporada preparatoria para el Federal A que comenzará en setiembre, donde integra la zona junto a Gimnasia de Concepción del Uruguay, Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná, los otros equipos entrerrianos.

Al igual que todos los clubes del Federal, sufrió varias bajas, pero también logró sumar jugadores de experiencia, que le permitirán mantenerse arriba, tal como lo dejó en claro el técnico ante Ovación. Llegaron como refuerzos Pedro D´angelo, desde Rivadavia de Concepción del Uruguay, Gastón Blanc, ex-Atlético Paraná y Colón de Santa Fe, Lucas Rivero, proveniente de Chaco For Ever, Leandro Allende surgido en Urdinarrain y con paso por Juventud Unida de Gualeguaychú, Enzo Noir, el 9 pretendido por el Lobo uruguayense pero que se calzará la Azulgrana, Ricardo Acosta, de Libertad de Sunchales y el rosarino Dilan Nicoletti.

Los que se fueron son varios pesos pesados como Marcelo Estigarribia a Villa Dálmine, Sergio Chitero, regresó a Atlético Paraná, y Francisco Berdun con el pase libre, Johan Laureiro a Sportivo Las Parejas y Julio Ramírez a Sportivo Belgrano de San Francisco. A ellos se suma Oscar Perrón que cambió de función, pasando de ser defensor y referente del plantel a presidente del club.

Con la tranquilidad de siempre, Hernán Orcellet contó que el plantel está trabajando muy bien y creciendo en conocimiento de quienes llegaron en el día a día, para expresar: "Cada uno de los que se fueron han sido importantes y nos dieron lo mejor, por lo que no será sencillo reemplazarlos".

—Con este panorama, ¿cómo se hace para seguir peleando arriba?

—Es la idea, hemos reemplazado las ausencias pensando en tener un equipo que siga consolidando al club en la tercera categoría del fútbol argentino. El crecimiento y la consolidación deportiva del club, como te decía, son los objetivos más importantes que tenemos.

Sobre la Zona, en la que están los otros equipos entrerrianos mencionados junto a viejos conocidos como los de Sunchales y el nuevo, Camioneros, Orcellet afirma: "Creo que es la zona más fuerte, de acá salen candidatos firmes al ascenso".

—Otra de las novedades de la temporada será que Oscar Perrón ya no será tu dirigido sino el presidente del club, ¿Cómo suena eso?.

—Raro. Pero mientras cada uno tenga claro el rol que le corresponde, como ambos lo tuvimos en la etapa anterior, seguramente tendremos una buena convivencia

—Vos que lo disfrutaste más tiempo, ¿cómo ves a Lautaro Robles en la B Nacional?

—Lautaro ha sido el jugador más desequilibrante que apareció después Luciano Leguizamón en nuestra zona. Te garantiza gol, los hace y se los genera él, por su capacidad y lectura del juego, podés utilizarlo en cualquier puesto, pero no hagamos complejo lo simple... Robles es delantero!

PRETEMPORADA. El plantel del Depro comenzó el lunes 23 de julio la pretemporada, que la realiza en varios lugares como la Isla del Puerto y la Defensa Sur en Concepción del Uruguay, en Colón, San Justo y en su cancha. La idea es poder disputar varios amistosos, con clubes de la zona ya cuando se cumpla la mitad del desarrollo de la pretemporada.

CAMPAÑA. En lo institucional, el club que ahora preside Oscar Perrón emprendió varias obras en el predio del estadio Delio Esteban Cardozo, pintando y reacomodando los vestuarios locales y visitantes. Se sumaron nuevas torres de iluminación que serán colocadas dentro de poco tiempo. Además, se lanzó una campaña para recaudar fondos que serán destinados a la compra de terrenos ubicados frente al estadio, para continuar con anhelo del complejo deportivo, con canchas de fútbol, hockey y servicios para los socios del club.