Omar Martínez estrenará el uno en las camionetas

Este fin de semana arranca el torneo de TC Pick Up en La Plata. Omar Martínez lucirá el uno en sus laterales. Habrá 32 camionetas en pista.

Este fin de semana las TC Pick Up abrirán la temporada 2023 en el renovado autódromo de La Plata, que fue reasfaltado y tendrá la presencia del flamante campeón Omar Martínez, que estrenará el uno en sus laterales.

Omar Martínez arranca una nueva temporada en TC Pick Up.

Mariano Werner y Andrés Jakos seguirán siendo los pilotos oficiales Toyota, buscando grandes resultados con las Hilux. El Gurí, Agustín y Mariano serán los únicos tres pilotos entrerrianos en el estreno del torneo.

El tricampeón Juan Pablo Gianini, momentáneamente alejado del Turismo Carretera, estará con la Ranger del JPG Racing. Facundo Chapur, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco, Germán Todino, Gastón Mazzacane y Matías Rodríguez serán otros destacados que iniciarán el año en las Pick Up. A todos ellos se les suma José Manuel Urcera con el equipo Maquin Parts –no estará esta fecha porque no llegaron con los trabajos en su unidad–, el exitoso team de Venado Tuerto que desembarca en la categoría.

En total serán 32 las camionetas en pista que estarán largando la temporada. Además de las TC Pick Up, este año contará con una nueva divisional: el TC Pista Pick Up. Como es habitual, la categoría de camionetas compartirá escenario con el TC Mouras y TC Pista Mouras que disputarán la 3ª fecha del torneo.

La actividad en pista comenzará este viernes a partir de las 9.38 con el primer entrenamiento del TCPM. A lo largo de la jornada habrá dos ensayos para cada una de las cuatro divisionales de la ACTC.

El sábado la actividad en pista comenzará a las 8.20 con otra tanda de entrenamientos para las cuatro categorías. La clasificación del TC Pista Mouras comenzará a las 13.10. A las 15.30 será el turno de la tanda cronometrada del TC Pick Up, mientras que a las 16.16 lo hará el TC Mouras. El horario de la tv será de 15 a 17, en vivo por TV Pública.

Por último, el TC Pista Pick Up tendrá la primera clasificación de su historia a las 17.05. Y a continuación se disputarán las dos series del TC Pista Mouras.

El domingo, de 9 a 11 se correrán las series del TC Mouras y TC Pick Up. Por su parte, a las 11.40 comenzará la final del TC Pista Mouras. A las 12.25 será la del TC Pista Pick Up. El TC Mouras comenzará a las 13, mientras que desde las 13.45 será el turno del TC Pick Up.