Olimpia despide el 2018 en Gualeguaychú

Este viernes, desde las 21.30, Olimpia intentará hilvanar el tercer triunfo consecutivo en el Torneo Federal de Básquetbol, cuando enfrente a Central Entrerriano en el José María Bértora. Dirigen Ramiro Barón y Rubén Abelardo.







Luego de superar en la última fecha a BH de Gualeguay 70-65 en condición de local, el CAO buscará continuar por la senda del triunfo en la ruta. Hasta el momento posee un récord neutro de cinco victorias y misma cantidad de derrotas aunque es consciente que debe jugar el tiempo extra ante Central Entrerriano y el cotejo postergado ante BH de Gualeguay, por lo que de ganar en Gualeguaychú lo dejará bien posicionado para la segunda parte de la Fase Regular.





No obstante, a pesar de que va a enfrentar al puntero de la División Entre Ríos, al equipo le sienta bien jugar fuera del Humberto Pietranera, ya que viene de vencer tanto a Ferro como a Capuchinos en Concordia.





Por su parte, el conjunto de Mariano Panizza no solamente es el mejor de la zona, sino también uno de los más regulares del Torneo Federal. Viene de caer el último domingo ante BH en Gualeguay por 85 a 78, pero anteriormente había vencido en todas sus presentaciones.

Tiene un récord de diez victorias en once partidos, es el segundo conjunto que más convierte por juego de la División Entre Ríos con 83 puntos por noche, mientras que apenas recibe un promedio de 68.8.

Adrián Forastieri, Alejandro Madera, Sebastián Bernasconi, Ignacio Fernández y Gastón Córdoba, son algunos de los jugadores más importantes.





En la previa del juego, Román Rodríguez, uno de los goleadores de Olimpia, manifestó: "Estamos bien, entusiasmados. Logramos la segunda victoria al hilo ante BH, y notamos que más allá del triunfo venimos jugando bien, haciendo mucho mejor las cosas en ataque, que era una deuda pendiente, pero somos conscientes que vamos a enfrentar al puntero". A lo que agregó: "Si mantenemos lo que venimos haciendo seguramente tendremos más chances, es una cancha dura aunque también sabemos lo que es ganar de visitante".





"Uno mira la tabla y se ve séptimo, pero aún restan los cinco minutos con Central y el cotejo postergado ante BH, así que un triunfo este viernes puede llegar a posicionarnos muy bien".





A nivel personal, memo analizó: "Tuve un bache en noviembre después de no estar en un par de partidos, pero estoy bien físicamente y espero continuar así, y en lo deportivo me encuentro menos ansioso, nadie me ha presionado pero siento que tengo mucha responsabilidad".





Para finalizar, opinó del grupo y su nueva casa "El equipo está excelente, trabaja a conciencia en la semana y cuando tuvo algún que otro mal momento por perder partidos de local en la última bola después ganó de visitante y eso demuestra la personalidad que tiene".





"Olimpia me recibió con los brazos abiertos, solo tengo palabras de agradecimiento, y espero devolver en cancha todo lo que me brindan", cerró.

Formaciones:

Central Entrerriano: I. Fernández, A. Forastieri, A. Madera, G. Córdoba, S. Bernasconi, T. Ludueña, M. Caire, L. Capponi, E. Ledesma, L. Borrajo, J. Melchiori. Dt: M. Panizza.

Olimpia: N. Agasse, R. Rodríguez, T. Gómez, A. Guanco, B. Claude, N. Paciotti, F. Carulla, V. Sánchez, A. Caminos, L. Alfonso, T. Rolandelli, P. Pastori. Dt: S. Vesco.

Horario: 21:30

Árbitros: Ramiro Barón – Rubén Abelardo.

Comisionado técnico: Angel Gomez.

Estadio: José María Bértora.





Fuente: Club Olimpia.