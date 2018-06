"Ojalá pueda armar un equipo fuerte"

ADN dialogó en exclusiva y para Ovación también, con el excampeón del mundo, Julio Olarticoechea. El Vasco habló de Argentina, de su selección favorita a ganar el Mundial y sobre las cábalas para salir campeón.

— ¿Cuáles son las selecciones candidatas?

— Los candidatos a ganar el mundial son Alemania, Brasil, España y Francia. Argentina viene más atrás por cómo le fue en el proceso. .

— Messi dijo que Argentina no es candidata a ganar el mundial ¿Coincidís?

— Lo escuché y muchos coinciden, por los problemas que han tenido, los cambios de técnicos, tres entrenadores distintos en tres años no es normal y eso trae su consecuencia. Esperemos que ahora Sampaoli arme un equipo fuerte, en principio atrás y en el medio porque tenemos al número uno, y él en algún momento te va a resolver un partido, pero no me gustaría que salga a jugar golpe por golpe porque es muy riesgoso.

— ¿Qué diferencias encuentra entre esta selección y la del mundial 1986?

— Siempre comparan y más en este momento con nuestra selección del 86 porque no habíamos llegado al mundial de la mejor manera y con varios problemas. Pero en este momento es distinto, al margen de que la Selección no está convenciendo por lo que dije antes, los cambios de técnicos y demás. Nosotros empezamos en el año 83 al 86 con el mismo técnico, la mayoría vivía en Argentina. Tenías una rutina: lunes videos, martes, miércoles y jueves doble turno, por ese lado teníamos una gran ventaja. También es verdad que se clasificó con lo justo y llegamos al mundial sin confianza de parte de los periodistas y la gente, porque se estaba jugando mal. El grupo se puso fuerte en México, se hicieron charlas, empezó a ganar y se potenció, fue un grupo firme y un Diego (Maradona) extraordinario, nos hicimos fuertes y por eso salimos campeones del mundo. Ahora esta selección tiene que demostrar si está a la altura de las exigencias que le van a pedir los hinchas, periodistas y el público en general. En Argentina todos somos técnicos y si andan bien los vamos a aplaudir y si les va mal lo van a insultar bastante, es porque somos muy exitistas. En mi caso yo los voy a respetar les vaya como les vaya, porque sé lo que significa un mundial.

—¿Después de ese partido con Inglaterra ya se sintieron campeones?

— Sí. Tuve la oportunidad de jugar ese partido que fue una final anticipada. Sabíamos que ese encuentro no podíamos perderlo por lo que era Inglaterra y sabíamos que el país entero estaba pendiente de nuestra actuación y teníamos que ganar. Se ganó de la mejor manera.

— ¿Qué consejos les daría a los jugadores?

—No les daría ninguno porque son jugadores con mucha experiencia. Ya disputaron tres finales. Es mentira que el jugador que tiene plata no siente la camiseta, hay que recordar que cuando entran a la cancha no están pensando en la cuenta bancaria, sí en ganar el partido.