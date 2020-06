"Ojalá la dirigencia quiera lo mejor para el básquet argentino"

Andrés Nocioni, emblema histórico del seleccionado argentino de básquet, expuso sus dudas respecto de la actual conducción de la Confederación Argentina (CABB) y se ilusionó con que "ojalá quieran lo mejor" para la disciplina en el ámbito local.

"Ojalá esta dirigencia quiera lo mejor para el básquetbol argentino, porque lo necesita", expresó el santafesino, de 40 años, ya retirado de la actividad y residiendo actualmente en la ciudad pampeana de General Pico.

Los cuestionamientos del Chapu Nocioni se centran en figuras de la actual conducción del organismo que "estuvieron involucrados en hechos muy feos de la CABB, que no queremos que vuelvan a pasar", dijo.

La referencia del ex alero de los Chicago Bulls y Philadelphia Sixers, entre otros equipos NBA, tiene relación directa con la recordada intromisión de los integrantes de la llamada "Generación Dorada" del básquet argentino para denunciar irregularidades en la gestión del ex presidente Germán Vaccaro, procesado por "malversación de fondos y administración fraudulenta", por deudas de 33 millones de pesos, según una posterior auditoría.

En diciembre pasado, la mayoría de los dirigentes de Asociaciones y Federaciones depositó la confianza en Fabián Borro, ex titular de la Asociación de Clubes (AdC) y presidente de Obras Basket, que tomó las riendas de la CABB, en lugar del bahiense Federico Susbielles.

"Estoy completamente alejado de esta dirigencia, que no me representa para nada. No quiero que le vaya mal, porque sino le irá mal al básquetbol argentino. Pero esperaré a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo Nocioni al programa "Reloj de 24" (AM 530).

Días atrás, otro componente emblemático del seleccionado albiceleste, el actual capitán Luis Scola, también se pronunció "en contra" de la actual conducción del organismo, en una nota concedida a un matutino.

Chapulin.jpg Nocioni reside actualmente en General Pico (La Pampa).

"Estoy completamente en sintonía con lo que dijo Luis (Scola). No quiero que se me relacione con esta gente" disparó el ex jugador que vistió las camisetas de Racing, Olimpia de Venado Tuerto, Independiente de General Pico y Peñarol de Mar del Plata, en la Liga Nacional (LNB).

Nocioni defendió la gestión de Susbielles, quien primero fue interventor y luego presidente (hasta fines de 2019), resaltando que "tuvo una buena actuación en la recuperación económica" de la Confederación.

"Trabajó para que la CABB vuelva a ser una institución respetable. Sirvió para todo ese proceso, pero después descuidó -tal vez- un poco el manejo, por una cuestión política", expresó el oriundo de Gálvez, en relación a la decisión de Susbielles de pelear por la intendencia de su Bahía Blanca natal.

"Federico (Susbielles) intentó hacer una Confederación más participativa, pidiendo las opiniones de todos los actores: jugadores, entrenadores y árbitros", defendió el también ex jugador del Baskonia y Real Madrid, ambos de la ACB española.

El cambio de estatuto en la CABB asoma como uno de los ítems que la actual administración del básquetbol argentino pretende impulsar.

Pero también, la administración que capitanea Borro no pudo resolver aún cuestiones estructurales que envuelven a Las Gigantes (seleccionado femenino) y a Los Topos (seleccionado masculino para sordos), quienes ya efectuaron manifestaciones públicas mostrando su disconformidad.

"Me preocupa que el estatuto nuevo parecería que estaría más alineado con los clubes que con las Federaciones o Asociaciones. Lo que uno quiere es que todos tengan derecho a participar", reclamó.

Nocioni solicitó que los dirigentes del básquetbol "dejen de lado sus intereses personales" y que busquen "el bien general de la actividad"

Nocioni presume que "esta dirigencia está pensando en el básquetbol y no en otra cosa. Somos observadores y si vemos que hay algo que no está acorde a lo que pensamos, no dudaremos en entrar de lleno a la discusión", concluyó.