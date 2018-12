Oficial: Guillermo dejó de ser el técnico de Boca Juniors

En una breve conferencia de prensa, con Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y Guillermo Barros Schelotto, ex DT, como únicos oradores se oficializó la salida del "Mellizo" del Xeneize.





En un corto mensaje, Barros Schelotto le agradeció a la dirigencia, los empleados del club, los jugadores y principalmente al hincha por lo vivido en Boca Juniors como conductor táctico del plantel de primera.





"Más allá de no haber ganado la copa Libertadores, que era nuestro gran objetivo, me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Lo que me tocó vivir en este último mes fue increíble. No tengo palabras para agradecer la despedida o cómo los hinchas de boca llenaron la Bombonera en la primera final", dijo Guillermo.





Finalmente, Barros Schelotto le agradeció a los periodistas: "Hemos tenido discusiones -buenas-, pero hoy no va a haber lugar para las preguntas, quiero irme en paz".





Por su parte y previamente, Angelici explicó que lo mejor para Boca, tras consensuarlo con Barros Schelotto, es comenzar el año con un cuerpo técnico nuevo. Sobre Guillermo dijo que deja una vara alta y que está seguro de que se trata de un "hasta pronto".