Octavio Retamoso: "Hacer un gol en un clásico es algo único"

En relación a lo acontecido en el Pedro Mutio, Ovación dialogó con Octavio Retamoso, el goleador de Peñarol. “Las sensaciones son muy buenas, muy positivas. Más que nada por lo que representa el clásico más popular. Hace mucho que no se disputaba y estaba la incógnita de saber que iba a pasar”, comenzó el experimentado delantero.

Octavio Retamoso Peñarol 2.jpg Octavio Retamoso en el festejo del gol ante Sportivo Urquiza. UNO / Juan Ignacio Pereira

“Nosotros queríamos ganar para seguir peleando allá arriba. Teníamos muchas ansias, más que nada los chicos del club que hace mucho no disputaban un clásico. Es un partido que nos va a quedar el recuerdo para siempre”, agregó.

En relación al triunfo, Wanchope aseguró que fue “por la contundecia”. “Fuimos claros ganadores. Se vio un buen clásico, con equipos que por momento manejaron la pelota. No fue aguerrido, ni a los pelotazos. Siempre que se podía se jugaba. Por suerte tuvimos muchas posibilidades y pudimos convertir. Somos juntos ganadores”, mencionó.

Wanchope se tomó un tiempo para confesar que durante la semana previa al clásico no pudo ir a entrenar por el nacimiento de su hija. “Mi hija nació el miércoles de la semana pasada y no pude entrenar. Por fortuna el dt y mis compañeros me respaldaron en todo momento. Sinceramente pensé que iba al banco pero fui de arranque y pude responder dentro de la cancha”, dijo.

Retamoso aprovechó su oportunidad y la mandó a guardar. Lleva ocho goles en el torneo y es uno de los animadores de la liga paranaense. “Convertir en un clásico es algo único. Una sensación hermosa. Creo que va a ser uno de los goles más lindos de mi carrera. En el lado de Peñarol todos se van a acordar de este gol. Gracias a dios me está tocando convertir, vengo dulce. Yo sabía que había que trabajar y esperar que los goles iban a llegar”, dejó en claro el goleador y, además, agregó: “Mis compañeros creen en mí, yo creo en ellos y eso se ve reflejado en la cancha”.

Octavio Retamoso Peñarol.jpg Octavio Retamoso se acercó a la redacción de UNO. UNO / Juan Ignacio Pereira

“Cuando hice el gol se me vino a la cabeza mi hija, que es mi ángel. Feliz de poder dedicárselo a ella. Es más, antes de salir de casa el domingo le dije que iba a convertir y se lo iba a dedicar”, agregó Retamoso.

Wanchope, junto a sus hermanos, son de los más experimentados, por edad, en la institución de barrio Pirola. Así destacó el compromiso de los jugadores y el grupo humano que se ha formado: “Está bueno que los chicos escuchen y quieran aprender. Hay una muy buena camada de chicos muy jóvenes que les está tocando la oportunidad y no la están desaprovechando. Tienen mucho hambre de gloria y ganas de aprender. Están atentos en cada charla, en cada arenga”. “Peñarol es un club grande. Mueve mucha gente. Vivirlo con mis hermanos dentro de la cancha y con toda la familia apoyando desde afuera es algo imborrable. Va a quedar para toda la vida”, dejó en claro Retamoso, haciendo alusión a la institución de barrio Pirola.

Belgrano está a 10 puntos pero el Tricolor no baja los brazos. “Mientras los números den, nosotros vamos a pelear hasta el final. Esto es fútbol y sabemos que nada está dicho. Si no se da lo del torneo queremos terminar dentro de los primeros cinco para así poder jugar la Copa Entre Ríos. Clasificar a esa copa le va a venir bien a la liga paranaense. Peñarol mueve mucha gente y el objetivo es dejarlo lo más alto posible”, cerró Octavio.