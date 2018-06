Ocho frases de Sampaoli tras la derrota ante Croacia

1

"Soy el responsable de las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías como entrenador".





2

"No creo que pueda achacarle la responsabilidad a Caballero. Ni humana ni realmente".





3

"Todo lo que le sucede al equipo tiene que ver con la conducción, el proyecto no prosperó y en ese contexto es difícil que funcione individualmente".





4

"Hace mucho no me pasaba esto y ahora me toca con la camiseta de mi país, es doloroso".





5

"Después de la desgracia del primer gol nos costó todo mucho. Se quebró el partido para nosotros emocionalmente y no tuvimos argumentos para cambiar la historia".





6

"Estábamos muy ilusionados antes de este partido de lograr el primer lugar y la clasificación. Esto nos aleja y nos deja muy doloridos a todos. Presentíamos que iba a ser un partido de despegue y no lo fue. No pudimos todavía en ningún momento del proceso consolidarnos".





7

"Queda pelear ahora la oportunidad que queda, esta bala que queda, para lograr tener un lugar en la siguiente fase".





8

"Ahora queda apostar todo a una mínima posibilidad, la que quede, y pelear. No nos queda otra. El sentimiento es de mucho dolor por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino".