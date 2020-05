Nuevos proyectos en el ámbito de la LPF

Desde el arribo de la Comisión Directiva encabezada por Alejandro Schneider a la Liga Paranaense de Fútbol (LPF)las ideas y proyectos fueron en busca de mejorar y modernizar el certamen local a un alto nivel. Con altas y bajas durante el período de mandato muchas cosas se fueron cumpliendo y otras han quedado pendientes para incorporarlas al sistema que muchos clubes no se han animado aún a aceptar.

En medio de la pandemia y con la pelota guardada, las autoridades del ente regulador pusieron la mira en otros proyectos para darle otra mirada al fútbol local; un torneo virtual de FIFA y el Futbolito, juego similar al Prode. Luego de varios días sin reuniones y tras la larga cuarentena los dirigentes del certamen local coincidieron y se reunieron de manera virtual para conocer la realidad de la LPF y los caminos a seguir durante y luego de que se termine el aislamiento social. Lo primero para las autoridades del ente es lanzar al mundo futbolero el certamen virtual Easport que será a través del juego FIFA y que contará con grandes premios de parte de la entidad local.

LPF Zooml.jpg

El campeonato se lanzará en los próximos días con un formato innovador y lo jugarían los deportistas que representen a las instituciones de la ciudad y con un costo de inscripción que servirá para solventar gastos administrativos y que la misma LPF viene teniendo en este tiempo sin actividad, donde los clubes además deben abonar su mensualidad.

Y otro de los proyectos del ente regulador es Futbolito, una especie de Prode, que se viene trabajando desde principio de año y que espera contar con la autorización del Iafas, lo que sería de una gran ayuda para las instituciones. "Todo será de manera on line y otorgará importantes premios económicos para los que participen", expresaron desde el ente regulador.

Por otro lado la vuelta del fútbol depende de la Nación y lo que se vaya determinando en cuanto a las actividades deportivas en el país. "Se tiene cautela y se espera luz verde desde la Nación, la cual es la encargada de habilitar las actividades deportivas en el país. “Se tiene cautela y se espera luz verde desde la Nación, la cual es la encargada de habilitar las actividades deportivas en el territorio nacional. Sobre la marcha empezamos a reinventarnos y estudiar las distintas variables, tenemos protocolos realizados para cuando arranquemos”, dijo la máxima autoridad de la LPF en la cuenta oficial del ente.

Por otro lado y como siempre ocurrió en el fútbol de la ciudad los clubes aún no han abonado sus cuotas a la liga y eso podría traer algunas complicaciones para lo que resta del año, más con toda la problemática mundial. “Muchos clubes no han abo- nado la cuota y eso podría traer algunas dificultades. Si bien la LFP tenía una pequeña reserva, nunca tuvimos presente lo que iba a ocurrir y que sea de esta magnitud. Hoy el panorama es otro y debemos ayudarnos entre todos”, fueron las declaraciones de la Comisión Directiva.

SIGUEN TRABAJANDO.

Los clubes no paran a pesar del aislamiento y siguen trabajando para no descuidar las instalaciones. Neuquén mostró en sus redes sociales una foto del campo de juego que luce de la mejor manera en una época del año donde el césped brillaba por su ausencia. Está claro que no hubo actividad y el campo de juego fue cuidado de otra manera. Ahora solo espera que la pelota vuelva a rodar sobre ella.