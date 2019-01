Nuevos horizontes para Juanse Rosas Paz

El back Juan Segundo Rosas Paz cambia de aire. Deja su casa, el Club Atlético Estudiantes y en busca de nuevos horizontes se va a Buenos Aires para seguir jugando en el San Isidro Club (SIC). Además continuará con su carrera de Administración de Empresa donde arranca el segundo año.

Antes de partir, el jugador que pasó por varios ciclos en los seleccionados nacionales y la Unión Entrerriana de Rugby , habló con Ovación respecto de sus planes para este 2019.

La idea es estudiar y jugar lo más que se pueda en el SIC. Después si puede estar en el Mundial Juvenil que se hace en nuestro país (Santa Fe y Rosario), bienvenido sea.

—¿Cómo se dio todo para este nuevo paso en tu carrera?

—Con el 2018 que tuve, con cosas malas y buenas, empecé a ver con buenos ojos la posibilidad de tener la experiencia de ir a probar a otro lado y cambiar un poco de vida respecto de la que tenía acá. Allá seguiré estudiando que es fundamental para mi vida y jugando al rugby que son las dos cosas más importantes para mí.

—Y vas un club emblemático del rugby argentino.

—Si la verdad que el SIC es un club con mucha historia y está bueno ir a jugar ahí.

—Ahí jugó Javier Ortega Desio, quien salió campeón con el equipo.

—De Estudiantes creo que es el único que jugó en el SIC y Albornoz también estuvo, aunque no se si llegó a jugar en Primera, pero estuvo ahí.

—¿Qué significa este paso en tu carrera?

—Es todo nuevo. Dejo el club Estudiantes que es mi casa, es raro. En un tiempo veremos si la decisión fue la correcta o no, pero no me iba a quedar a ver qué pasaba.

—El rugby de la URBA seguro lo conocés porque se televisa mucho.

—Es un torneo buenísimo, pero también tiene lo suyo ya que es súper competitivo. Son 22 fechas con rivales muy difíciles. Los partidos son hacha y tiza y no se guardan nada. Lo vi por tele y jugarlo será muy lindo.

—¿Que sabés del cuerpo técnico?

—Está Santiago González Bonorino, un ex-Puma y yo hablé con un entrenador que está ahí que se llama Federico Gallo.

—¿La meta es estar arriba por ser el SIC?

—Sí, la verdad que sí. La idea es ser protagonistas siempre, pero fundamentalmente empezar el camino y en lo que mi respecta empezar desde donde me toque.

—Es año de Mundial juvenil. ¿Es tu objetivo?

—Claramente el SIC es una vidriera importante y la idea es siempre volver a la Selección nacional, pero sin volverme loco. Si viene buenísimo que venga porque es algo único y soñado, y es por lo que voy a pelear. No es que no voy a eso, pero estoy tranquilo en esta ocasión.

—¿Las metas principales son otras antes que el Mundial?

—Totalmente. Primero sentarme a estudiar, disfrutar de la vida en Buenos Aires que será vibrante y si después sale algo más bienvenido sea.

—¿Y ese algo más es el Mundial?

—Está el Mundial que es algo para lo que me preparé mucho y sería un sueño jugarlo, pero si no lo hago no pasa nada no es el fin del mundo. Aprendí mucho desde que estoy en el sistema de la UAR.

—¿Qué fue lo último que hiciste con la camiseta de la Albiceleste?

—Jugué con la UAR el Sudamericano M20 y con Los Pumas 7 el Circuito Mundial de Seven, y luego tuve una concentración más que fue la última. Ahora me comunicaron que sigo en el sistema de alto rendimiento y eso para empezar el 2019 es algo motivante. Estoy muy contento con eso.

—¿La familia cómo tomó esta decisión? Sobre tu viejo que es un emblema del CAE.

—Me rebancan y siempre me apoyan desde su lugar. Tener el apoyo de tus padres es fundamental en todo esto.