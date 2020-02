Nuevo formato para Paraná Campaña, que arranca el 8 de marzo

Encabezado por el presidente Rubén Ceballos, el cónclave tuvo la participación del Consejo Directivo de la Liga y los delegados de los clubes afiliados; quienes tomaron la determinación del cambio.

El nuevo formato -Apertura y Clausura- se jugará de la siguiente forma: Zona Norte y Zona Sur: estarán integrados los grupos por los mismos diez equipos que la integraron en el torneo anterior.

Se disputará una sola rueda en la Etapa Clasificatoria (9 fechas), clasificando el primero y segundo de cada grupo a Cuartos de Final; mientras que del tercero al sexto de cada zona se cruzarán en Octavos de Final de la siguiente manera: tercero-sexto; cuarto-quinto; quinto-cuarto y sexto-tercero.

Los Octavos de Final se jugarán a un solo partido en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones, club que deberá abonar los costos arbitrales, pero que no contará con la ventaja deportiva. Es decir que en caso de igualdad se pasará a jugar tiempo suplementario y de persistir la igualdad la definición irá al punto de penal.

Luego, los cuartos, semifinales y la final se definirán a partidos de ida y vuelta. El mismo formato se utilizará en el Torneo Clausura, donde en la Etapa Clasificatoria se invertirá la localia del Torneo Apertura. El campeón del Apertura y Clausura se enfrentarán en una finalísima para saber quién será el campeón anual.

Por otra parte, se estableció que el mismo formato se utilizará para las Categorías Sub 20 y Sub 17. En Sub 20 se acordó que los mayores de edad necesitarán firmar planilla y jugar al menos cinco (5) partidos, de los nueve (9) que tiene la Etapa Clasificatoria, para jugar los playoff.