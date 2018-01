"Nosotros pensamos en la séptima Libertadores y River, en la cuarta"

Carlos Tevez, uno de los máximos referentes de Boca, habló a dos días de comenzar oficialmente su tercer ciclo en Boca. Fiel a su estilo, no se guardó nada y chicaneó a River.





"Nosotros estamos pensando en ganar la séptima Copa Libertadores, no hay otra cosa. Llegar a la semifinal y quedarse afuera, como pasó en el 2016, no sirve. Tenés que ganarla. La diferencia que hay entre Boca y River es que el hincha piensa en la séptima, no en la cuarta", expresó en diálogo con ESPN. El dato estadístico es que Boca ganó la Libertadores en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007 y River lo hizo en 1986, 1996 y 2015.





Pero no se quedó ahí y agregó: "No estoy pensando en River. Boca tiene que pensar en los equipos que estén cerca en la tabla". El Xeneize lidera el campeonato local con treinta puntos, tres más que su escolta San Lorenzo (27) y quince por delante de River (15).





Luego hizo referencia a su estreno, ante Colón, en la Bombonera: "Para el sábado no hay excusas, me verán al ciento por ciento. Estoy trabajando para que mi familia y la gente vean al mejor Tevez. El sábado vuelvo a jugar en la cancha más linda del mundo, es una sensación única y muy hermosa. No lo puedo explicar".





Y continuó: "Tenemos que jugar contra Colón y San Lorenzo, dos partidos importantísimos para la Superliga. Después llegará la final contra River e iremos a jugarla al cien por cien. Hay que ganarla, el hincha la pone a la misma altura que a la Libertadores", consideró.