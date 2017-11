Martín Rivero jugó un gran primer tiempo, después su nivel bajó en el complemento, pero en líneas generales fue uno de los destacados en Patronato . En diálogo con Ovación el volante del Negro habló de la derrota ante Unión en el Estadio Grella por la Superliga . No ocultó la bronca y sabe que el rival de turno fue superior. "La verdad que con mucha bronca por cómo se dio el partido. Fue duro, con mucho calor y de ida y vuelta. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías"





Rivero fue protagonista de la expulsión de Emanuel Brítez. En un mano a mano el lateral Tatengue terminó impactando un golpe en el rostro de Rivero. La expulsión fue la resolución del árbitro del match. El ex Unión de Santa Fe contó: "Forcejeamos con el Negro (por Emanuel Brítez) y yo siento un codazo, una piña, no lo sé, en la pera. Lo ve el juez asistente, yo caigo y le sacan la roja. El Negro pensaba que me había dado en el pecho, pero le dije que después la mire porque fue en la pera. Pero la jugada quedó ahí con el Negro está todo más que bien, así que no pasó nada y todo quedó adentro de la cancha. Le mandé un mensaje y todo bien".





Para Martín Rivero la derrota no admite discusiones. El entendió que Unión ganó merecidamente en Paraná. "Creo que el resultado fue justo. Nosotros no hicimos un buen partido en general. No aprovechamos el hombre de más que tuvimos y las situaciones de gol. Ellos también tuvieron situaciones y en el primer tiempo aprovecharon las dos que tuvieron. Hay que seguir sumando y mejorando porque hoy (por el sábado) no se hizo un buen partido en lo general así que hay que mejorar".





A LA ALTURA. Adrián Balboa también fue uno de los destacados del elenco local. Rocky metió, corrió, tuvo chances y jugó. Solo le faltó el gol. Después se retiró reemplazado por Matías Quiroga. "Estábamos haciendo bien las cosas y de repente gol de Unión, errores nuestros. Lo dije, ellos aprovecharon bien nuestras distracciones y ahí se perdió el partido".





Se mejoró respecto del duelo con Gimnasia de La Plata. Eso es verdad, pero la realidad en resultados plantea otra realidad. "Mejoramos respecto del partido pasado, pero no alcanzó con eso. Tenemos que seguir mejorando. Sabemos que es así, hace seis juegos que no ganamos y tenemos que salir adelante".





"Creo que faltó cabeza fría. Son distracciones de equipo y las pagamos caro. Después considero que también nos faltó un poco de suerte, pero el fútbol es así", prosiguió con el análisis el delantero de Patronato.





No todos, pero sí la mayoría de los hinchas silbaron al equipo una vez finalizado el partido. Rocky entiende la postura del hincha. "El equipo hace seis partidos que no gana y sabemos cómo es el hincha. A nosotros también nos duele no ganar. Hoy lo demostramos, dejamos todo en cada pelota y lo sufrimos como lo sufren los hinchas y quizá más. Ahora hay que seguir para adelante y demostrarle a la gente que queremos salir de este momento".





VOLVIÓ EL NEGRO. "Fue un partido raro. Unión demostró su jerarquía, por momentos, y demostró donde está ubicado. En lineas generales fue parejo, golpe por golpe, con el resultado abierto hasta el final", confesó Walter Andrade el reemplazante de Renzo Vera en camarines.





Luego el Negro explicó: "Por momentos, después de la expulsión, pensamos que podíamos tener la pelota y sacar ventajas, pero no fue así. La pelota la manejó Unión. No encontramos los caminos y después vino el cachetazo del 3-2. Fuimos con ganas y voluntad, lo llenamos de centros y nos faltó profundidad".