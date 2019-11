"Nos propusimos la superación constante"

Tuvo su mejor noche de Liga Nacional porque enfrente tenía al tetracampeón San Lorenzo de Almagro. El bahiense Gonzalo Torres fue una pieza fundamental en la tercera victoria que conquistó Estudiantes Concordia en la noche del viernes en el Gigante Verde por 67 a 65.

El pivot fue el goleador del juego con 18 puntos y aportó siete rebotes para acrecentar el record positivo del equipo en tres victorias al hilo, previo a salir a la ruta porque tendrá su primera gira por el norte argentino. “Hubo varios momentos en el partido en el cual tuvimos que aguantar la embestida de San Lorenzo, creo que lo supimos Liga Nacional hacer muy bien. En los últimos minutos se le abrió un poco más el aro, cometimos algunos pequeños errores y un equipo con el poderío de San Lorenzo te lo hace pagar, no obstante tuvimos una fortaleza mental y actitud para imponernos. Dejamos en 65 puntos a un equipo que viene con 94 de promedio. Es el trabajo de estos tres partidos que hemos podido ganar y tendremos que ir esa misma senda para poder seguir ganando en la Liga”, contó a Ovación.

En su segunda temporada en el equipo entrerriano, el jugador de 25 años destacó que “el cuerpo técnico me brindó a mí y a todo el equipo todas las herramientas tanto para cómo atacar y cómo defender, no solo en este partido, sino ante todos los rivales. Todo el equipo, incluido el staff técnico estamos haciendo un trabajo muy minucioso, porque sabemos que tenemos material para seguir revirtiendo lo que estaba pasando. Veníamos de perder nueve partidos en fila, ganamos dos y por ahí se hubiese pensado que nos sacamos la mochila y con San Lorenzo si pierde no pasa nada, pero nosotros nos pusimos el objetivo de la superación constantemente”.

Este inicio de temporada es casi un reflejo de la temporada anterior, con un equipo prácticamente nuevo, ya que solo se repiten los nombres del mismo Torres, como de Eduardo Gamboa –lesionado– y Federico Grun. “La diferencia es que el año pasado teníamos jugadores de más experiencia. Este año estamos haciendo un trabajo igual o mejor en ese progreso con chicos que están haciendo una evolución y adaptación acelerada a la Liga. Muchos de estos jugadores le hubiese tocado arrancar a jugar en la Liga de suplentes, hoy están siendo titulares. Se plantaron en la cancha y le jugaron de igual a igual a San Lorenzo. Mucho se habló de que el equipo no estaba haciendo pie, hoy está pasando todo lo contrario”.

Luego de la derrota en el inicio ante Atenas de Córdoba, llegaron los triunfos ante Instituto, Peñarol de Mar del Plata y este último del viernes ante San Lorenzo. Consultado si con estos resultados empiezan a enviar un mensaje a la Liga, Torres priorizó: “Primeramente el mensaje es para nosotros, como para la gente que nos viene a apoyar. Cuando hablaba después de los partidos que perdíamos, siempre decía que en algún momento el equipo iba a explotar, la gente se iba a sorprender y se iba a contagiar de lo que estábamos haciendo. Sabíamos que cuando nos tocara ganar iba a ser con esta actitud. Somos trabajo aguerrido, defender, tirarse de cabeza a todas las bolas, no dar ninguna por perdida, todos los jugadores dando un paso adelante en su producción. El mensaje es doble, para la Liga y para nuestra gente”.

El pivot destacó que estos últimos tres partidos “fueron agotadores, tanto físicamente, como en lo mental”. No obstante se enfocan en su primera gira, ya que el miércoles visitarán a La Unión de Formosa, el viernes ante Regatas Corrientes y el domingo cerrarán ante San Martín. “Ahora nos toca salir a la ruta, será otra prueba más que tiene el equipo para medirse, para ver con qué actitud nos paramos para ganar de visitantes. Obviamente, que el objetivo es ganar, pero veremos cómo respondemos”, finalizó. VA MAÑANA. Estudiantes de Concordia visitará mañana a La Unión de Formosa por una nueva fecha de la Liga Nacional. El elenco Verde se medirá desde las 22 en el estadio Cincuentenario. El encuentro contará con el arbitraje de Alejandro Zanabone, Sebastián Vasallo y Diego Kessler.