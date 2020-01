"Nos estamos rompiendo el lomo para llegar bien"

Mauro Meyer/Ovación

A medida que fue transcurriendo el trabajo de la pretemporada en Patronato, Lautaro Comas fue ganándose un lugar en la consideración del entrenador Gustavo Álvarez. De aquel primer amistoso ante la Reserva de Unión de Santa Fe, donde jugó en el tercer equipo, el Gordo ahora tiene firmes chances de arrancar desde el vamos el domingo ante Banfield en el reinicio de la Superliga Argentina de Fútbol. Más allá del sistema táctico que utilice el entrenador ante el Taladro, Lauti parece ser número puesto. Claro que todavía no hay nada definido, aunque haber jugado como delantero en la práctica de ayer es algo que al futbolista paranaense lo entusiasma.

“Estamos trabajando distintos sistemas para diferentes situaciones. Hay que estar al pie del cañón para lo que pide el entrenador. Como delantero o media punta es donde más cómodo me siento. Pero uno siempre quiere jugar y tengo que prestar mucha atención a las exigencias del técnico desde lo táctico”, afirmó en diálogo con Ovación.

Comas sabe que resta algunos días para el cotejo ante Banfield (domingo a las 17.35) y que el DT del Rojinegro seguirá probando para encontrar el 11 inicial.

“No hay nada confirmado, hay que trabajar duro, el entrenador nos dejó en claro que va a jugar el que mejor esté. Así que tenemos que dejar el 110 por ciento en cada entrenamiento para poder estar a disposición del DT. Después él decidirá quién son los que entran a la cancha”, agregó. La dura derrota en el amistoso ante Atlético Rafaela (5-2) no dejó un buen ánimo dentro del plantel. Comas expresó que hubo un lógico “reto” de parte del técnico.

“Nos dijo cosas muy claras, pero también hubo un apoyo a lo que veníamos haciendo. Sabemos que tenemos que entrenar para revertir la mala imagen que dejamos. Tenemos toda esta semana para trabajar sobre los errores. Creo que nos dimos cuenta que no hicimos nada de lo veníamos trabajando. Gracias a Dios fue en pretemporada y no en pleno campeonato para poder cambiar”, afirmó el Gordo para luego agregar: “No hubo preocupación. Hay que trabajar, de esa forma vamos a mejorar día a día. No por nada empezamos la pretemporada el 26 de diciembre, antes que todos los equipos. Nos estamos rompiendo el lomo para llegar bien al domingo y hacer lo mejor posible en el campeonato. Tenemos la responsabilidad de mantener al club en Primera y para mi eso es algo lindo”.

Comas piensa que los partidos que restan en la Superliga y luego los que deberán jugar en la Copa de la Superliga es como “empezar un nuevo torneo”. “Además Gustavo (Álvarez) pudo trabajar desde el inicio de la pretemporada porque antes de Vélez solo tuvo tres o cuatro prácticas. Creo que ahora nos hemos adaptado a la idea de él y nos dio las armas necesarias para hacer las cosas bien y mantener la categoría, que es el objetivo más importante”, sostuvo.

En el cierre de la charla, el delantero contó cómo se imagina la lucha que tendrán por la permanencia. “Va a ser durísimo. Sabemos que tuvimos una mala racha, pero haciendo las cosas bien podemos revertir todo lo malo. Estamos preparados para hacer lo mejor. Tuvimos una pretemporada intensa, con mucho trabajo. Lo importante es que el grupo está unido para afrontar esta situación. Después se verá si nos salen las cosas que nos pide el entrenador. Todos trabajamos a conciencia para cumplir con las metas que nos propusimos”, finalizó.