"Nos debemos una mirada al interior"

Asumió en la noche del martes en la Asamblea General Ordinaria y comienza a trabajar oficialmente desde este miércoles. En la Unión Entrerriana de Rugby (UER) hubo cambio de mando. A la entidad que rige los destinos del deporte ovalado de la provincia la deja José Carlos Cuestas y la toma Nelson Di Palma y su gente.

El Flaco habló de sus objetivos en diálogo con Ovación y dejó en claro varios puntos, pero antes no ocultó su felicidad por este paso. "La verdad que con mucho entusiasmo y para mí es una gran alegría tomar esta responsabilidad con el grupo de trabajo que armamos. Sino hubiera sido de esa manera no me hubiera entusiasmado. Siempre la UER es un ámbito donde los clubes le retaceamos energía y es un error que muchas veces cometimos", sentenció y agregó: "Esta vez, después de repensarlo puertas adentro, pudimos armar un grupo de gente que es muy representativa de los clubes, gente importante y que va a trabajar para la Unión".



Di Palma UER.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo





Cada presidente tiene su impronta y Di Palma intentará tener la suya, pero lo que más lo seduce es el trabajo en grupo. "Seguramente algo personal habrá, pero yo vengo acompañado de amigos y son temas que venimos discutiendo cada sábado. Son temas que tenemos trillados y hablados en base a lo que queremos o deseamos para la UER. Es una construcción colectiva. En ese sentido lo que marcamos como fracaso, por decirlo de alguna manera, es el vínculo con los clubes que muchas veces nosotros sentimos que los directivos pierden el vínculo con lo que pasa en el club. Muchas veces son representativos esos dirigentes, pero también a veces toman distancia y no saben lo que está pasando en el club. Por cómo nos conformamos atacamos todo eso".

Di Palma UER.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo



"Queremos una Unión donde los clubes estén directamente participando de las decisiones. Los vamos a escuchar y los vamos a tomar en consideración a todo lo que digan, después obviamente resolvemos nosotros, pero van a estar permanentemente consultados y puertas adentro necesitamos darle una gran apoyo al desarrollo", contó respecto de los que se aspira a tener como entidad rugbística.

Respecto de la UER con la que se topó, el flamante titular expresó: "La UER hace mucho que está prolija. La verdad que no hay nada para criticar. El sabor a poco que veíamos nosotros es en el plano de organización deportiva que aspiramos a desarrollar y consolidar. Después deportivamente no tenemos el seleccionado mayor, sólo el juvenil, le apuntamos al desarrollo. Nos debemos un trabajo muy fuerte y una mirada hacia el interior para ayudarlos a que se consoliden porque los clubes del desarrollo tienen problemas de organización principalmente y no consiguen hacerlo. Siempre dependen del heroísmo de un tipo o dos que llevan adelante todo. Si ellos no están desaparecen los clubes. Es loable su tarea, pero queremos ayudarlos para que se den cuenta que necesitan estructurarse de otra manera".

Por último, Nelson Di Palma se refirió a uno de los eventos más importantes que tiene la capital entrerriana como es el Seven de la República. "Durante mucho tiempo se alambró con el Seven, que si se hacía o si mudaba a otro lado, pero te diría que hace tres o cuatro años se habló con la dirigencia del país y este lugar es tradicional, es parte de todos nosotros, a la gente le gusta venir y le gusta la recepción. Entonces ya no hay ninguna duda que se hace", confió.









UER: hubo Asamblea y asunción

Anoche en la sede de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) se efectuó el acto de asunción de las nuevas autoridades que van a comandar esta entidad de deporte ovalado durante los próximos dos años. Se fue José Cuestas y tomó la posta Nelson Di Palma y su grupo de trabajo.

asamblea UER.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo







La lista que asumió

• Presidente: Nelson Di Palma (Estudiantes) • Vicepresidente: Gabriel Bourdin (Rowing) • Secretario: Alejandro Arnau (Tilcara) • Tesorero: Juan Britos (Rowing) • Protesorero: Fabricio Santoro (Estudiantes) • Prosecretario: Cristian Gietz (Tilcara) • Vocal 1: Matías Gabioud (Estudiantes) Vocal 2: Edgar Cislaghi (Rowing) • Vocal 3: Diego Manzoni (Rowing) • Vocal suplente 1: Andrés Gallino (Estudiantes) • Vocal suplente 2: Fabián Vivot (Capibá) • Vocal suplente 3: Alejandro Arrias (Tilcara)