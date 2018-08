"Nos ayudarán a seguir progresando"

Después de la eliminación que sufrió Atlético Paraná en la pasada temporada del Torneo Federal A David Correa solicitó permiso para sumarse a entrenar con el equipo que se alistaba disputar el campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El uno recibió el visto bueno de Fernando Benítez, entrenador del equipo profesional del Decano, y de Héctor Acevedo, DT del elenco liguista. Sumó un puñado de encuentros en el torneo local, pero solamente tuvo espacio cuando el Rojiblanco actuaba en el estadio Pedro Mutio.





Desde el lunes, y casi cuatro meses después del último encuentro que disputó el Gato por un certamen nacional, el arquero volvió a centrar su mirada en la próxima temporada del Torneo Federal A. Ahora las exigencias son mayores, como también lo es la motivación. Aunque Correa asegura que lo tomó con la misma seriedad y responsabilidad. "Disfruto cada momento. Viví cosas feas en el fútbol como quedar libre en Racing. Por eso ahora trato de disfrutar cada momento porque si no lo disfruto y lo hago obligado, no serviría para nada", describió el cuidapalos, en diálogo con Ovación.





Correa fue uno de los puntos altos del Rojiblanco en la pasada temporada del certamen organizado por el Consejo Federal. Su buen rendimiento permitió enderezar el camino de Atlético Paraná, que se hundía en la tabla y complicaba su permanencia. A su vez despertó el interés de varios intermediarios que depositaron la mira en el arquero que realizó categorías formativas en la Academia de Avellaneda.





David tenía bien en claro cuál era su deseo. Por eso no se desesperó ante nuevas propuestas. "Me llamaron un par de representantes ofreciéndome clubes de Federal A y otros de la B Nacional. Prioricé Atlético Paraná por eso escuché la oferta que me hicieron por la posibilidad que me dio en su momento. Por suerte llegamos a buen puerto y pudimos cerrar acuerdo en el club", agradeció.





El uno no encara la temporada que se avecina como una revancha. Lo toma como una posibilidad para seguir creciendo con Atlético Paraná después de haber realizado una aceptable campaña en la temporada 2017/18. Por eso quiere transitar el mismo camino. En realidad, el anhelo es dar un par de pasos más para seguir progresando.





"Tenemos que repetir lo que hicimos en el torneo pasado y si se puede mejorarlo, muchísimo mejor", aspiró. "Se armó un lindo plantel, con jugadores de experiencia que nos van a servir muchísimo. Jugadores de la zona que van a tratar de dejar bien parado al club", añadió.





El plantel presenta una renovación importante. Se sumaron nuevos integrantes al conjunto de barrio San Martín. La mayoría de ellos son de la región y cuentan con un amplio recorrido en el deporte más popular del fútbol argentino. La llegada de algunas de las caras nuevas al Decano llamó la atención de Correa.





"La verdad que me sorprendió la incorporación de jugadores con mucha experiencia", confesó David. "Gastón (por Sangoy) ya había entrenado anteriormente con nosotros. A Iván (Furios) lo vi jugar en Olimpo, en Patronato y es un jugador con mucha experiencia. A nosotros, que somos un plantel compuesto por muchos jugadores que la estamos peleando, nos va a servir muchísimo su experiencia porque nos van a aconsejar, nos van a ayudar a seguir progresando en lo deportivo", valoró.





El rodaje futbolístico que tiene Iván Furios en su espalda es un elemento en el que pueden descansar varios jugadores del Rojiblanco. El Pelado mostró a lo largo de su carrera que es voz de mando dentro del campo de juego. Es el patrón de la última línea. El ex-Patronato podrá brindarle mayor tranquilidad a Correa. El uno recordó que, si bien en el torneo pasado se ganó la titularidad, no tiene asegurado su lugar en el 11 inicial.





Trato de entenderme con todos los compañeros, que ellos me transmitan confianza, y yo devolverles tranquilidad. De todos modos recién estamos transitando la primera semana de la pretemporada. Todavía no se sabe quién va a jugar porque comenzamos todo de cero y todos peleamos por un lugar. De mi parte trataré de hacer lo mismo que hice en el torneo pasado para ganarme un lugar. Si juego, mucho mejor, si no acompañaré de la mejor manera al equipo", subrayó.





Hablar de objetivos cuando apenas Atlético Paraná lleva cuatro días de pretemporada es demasiado prematuro para David Correa. Entiende que los números marcarán el camino. "Lo primero que va a hacer Tincho es que tratemos de jugar bien, no complicarnos atrás y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible para después pelear un poco más arriba. Eso te lo dirá el transcurso de los partidos. Esto recién comienza y apuntamos a hacer la mejor pretemporada posible para estar lo mejor físicamente en el torneo. Después se verán los resultados", finalizó.









Del Rojinegro al Rojiblanco

La dirigencia de Atlético Paraná cerró ayer el acuerdo con sus pares de Patronato para adquirir los servicios de Brian Negro y Bruno Chávez. Con escaso espacio en el plantel dirigido por Juan Pablo Pumpido, el delantero y el defensor fueron cedidos a préstamo al Decano por una temporada sin cargo y sin opción de compra. Los flamantes jugadores del Rojiblanco se sumarán hoy a los trabajos que lleva adelante el conjunto dirigido por Fernando Benítez. De esta manera el Gato suma 13 incorporaciones.