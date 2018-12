Norberto Acosta: "Ojalá que el 2019 sea el despegue del club"

Ya en vacaciones con la familia, Norberto Acosta repasó con Ovación la campaña de Gimnasia de Concepción del Uruguay que lo dejó clasificado para el octogonal del Torneo Federal A de fútbol . El entrenador remarcó el trabajo del equipo, analizó el bajón en el rendimiento y se mostró con mucha fe para lo que se viene para el Lobo uruguayense.

"Nos propusimos un objetivo y lo logramos y ahora vamos por otro. ¿Es más difícil? Sí, pero lo vamos a luchar hasta el final. Espero que la gente aliente y confíen en nosotros. Ojalá que el 2019 sea el despegue del club", afirmó en algunos pasajes de la entrevista.

—¿Cuál es el balance de la fase regular?

—Es positivo, no sólo por el hecho de haber clasificado, sino también terminamos segundos que nos da una mínima ventaja de jugar un partido más como local en la segunda fase. Pero también lo veo que estuvimos siempre en zona de clasificación, desde que arrancamos hasta que terminó esta primera fase y esto quiere decir que, a pesar de algunos altibajos o derrotas, sostuvimos durante dos ruedas, las cosas mal no las hicimos. Así que el balance es sumamente positivo y si nos vemos un poquito, ¿hace cuánto que Gimnasia no clasificaba? o recordar que en el pasado torneo nos salvamos en la última fecha. Así que haber clasificado segundo es un buen premio y un gran mérito de todos.

—¿Puede ser que el equipo se haya caído un poco en el segundo tramo?

—Sin dudas nos caímos en el segundo tramo, pero siempre las segundas ruedas son más difíciles. Nosotros veníamos de una muy buena primera rueda y al bajar un poco en la segunda ya comienzan a compararlas. Pero es algo inevitable porque los equipos se van conociendo, se van armando, a algunos le demanda más tiempo que otros, cambios de técnicos y de sistema, de mismos jugadores en otros equipos y se fueron encontrando. Nosotros tuvimos bajas importantes como las de Maxi Rodríguez y Juan Ferreyra (regresaron en el último encuentro de la fase regular tras una rueda ausentes por lesión), más la lesión de Leo López que es un jugador importante y estuvo afuera casi un mes. También sabíamos que sería más difícil el tramo final porque no tuvimos muchos viajes en la primera rueda. A partir de la última fecha, en Paraná, comenzaron los viajes seguidos, con partidos entre semana, que nos complicaría y también con la necesidad de los clubes que están debajo de sumar para estar más arriba y los de mitad de tabla para llegar con chances para clasificar. Siempre la segunda rueda es más difícil, es cierto que bajamos el rendimiento en la segunda rueda, pero eso fue por muchos factores.

—¿Por qué el rendimiento fue mejor de visitante que de local?

—Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a sacar muchos puntos de visitante y esta vez lo hicimos. Si lo comparás con los que sacamos como local sí. Coincido en parte, creo que el único partido malo, que no jugamos bien y merecimos perder fue contra Juventud Unida, el 2 a 1 y el mejor partido que jugamos, contra Ramallo, lo perdimos también. Pero como nosotros sacamos puntos de visitante, los rivales también vinieron a eso con, caso Las Parejas, que fue complicado y difícil a pesar de que ellos tenían expulsados. Ahí si tuvimos esa falencia. Pero si, dejamos muchos puntos de local con respecto a los que sacamos como visitantes, sino clasificábamos antes y con más puntos.

—Viendo las formaciones a lo largo de todas las fechas, no repetiste ninguna. Por qué se dio así, más allá de expulsiones o lesiones. ¿Por el rival, por cansancio, por características de los jugadores para cada partido?

—Es verdad, no logré repetir pero se dio así. Muchas veces, estando en Juventud me decía por qué no cambiaba. Acá se dio por muchos motivos, expulsiones, lesiones y en algunos partidos, cambios tácticos, pensando en el funcionamiento nuestro, si vas de visitante, si jugás de local, si propones más o si va a ver qué es lo que pasa. El mejor ejemplo fue ante Camioneros, que fue un partido más táctico, porque no teníamos que perder y sabíamos que se iba a descuidar, tendríamos chances y logramos convertir. Nos empataron sobre el final pero si no hubiese sido un partido redondo desde lo estratégico.

—¿Cómo ves los rivales para lo que viene, sacando los ya conocidos?

—En el octogonal los rivales van a ser complicados porque nos conocemos un poquito más, se ajustan detalles, algunos harán el esfuerzo por los dos refuerzos que se pueden incorporar. Tenés equipos como Alvarado que hizo las cosas bien de principio a fin, viajando siempre uno o dos días antes, si tenían que parar a cenar en algún lado lo hacían, pero tienen otro respaldo. Nosotros viajábamos muchas veces en el mismo día, pero bueno, por algo ellos clasificaron cómodamente, pero en el momento de jugar somos 11 contra 11 y además los recibimos como local. El resto igual, Villa Mitre está acostumbrado a estar en la pelea, clasificando y creo que las sorpresas son Sol de Mayo, que recién ascendió, y Sansinena que logró meterse dejando equipos grandes que se armaron para clasificar como Cipolletti, Roca o Madryn. Será más difícil y cerrado y ahí tendremos que ser inteligentes, aprovechar el partido más de local que tenemos, verlo de la manera que tendremos un viaje menos.

—¿Habrá altas y bajas, y amistosos antes del inicio de la segunda parte?

—Es como dije antes, el tema económico es lo más importante. Creo que, como la mayoría de los clubes, será difícil incorporar, pero quiero que no se desarme el plantel, porque seguramente daremos pelea y nos tenemos fe, la misma que cuando arrancamos el torneo. Amistosos, seguramente vamos a hacer, vamos viendo las cercanías, pero hay que charlar con los técnicos de cada club, pero la idea es jugar para llegar de la mejor manera a lo que se viene.

Acosta se despidió con el pedido para los hinchas: "Simplemente que la gente nos acompañe, nos aliente, que sepa que es un grupo con muchas ganas y por eso se consiguieron las cosas. Con errores, defectos y virtudes, pero siempre dejando todo por el club y eso es lo más importante y lo que debe rescatar la gente. Nos propusimos un objetivo y lo logramos y ahora vamos por otro. ¿Es más difícil? Sí, pero lo vamos a luchar hasta el final, que aliente y confíen en nosotros. Ojalá este 2019 que se nos viene sea el despegue del club".