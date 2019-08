Nocioni: "Argentina va a hacer un buen papel en China"

Andrés Nocioni pasó por Santa Fe y a días de iniciarse el Mundial de China se refirió al seleccionado nacional, fundamentalmente con el gran objetivo que tiene por delante el equipo de Sergio Hernández.

En el inicio reconoció que “al equipo lo veo bien, es un equipo llamativo, lindo de ver, son jugadores que tienen buen corazón y gran talento. Muchos están en los mejores niveles de Europa y pronto algunos pueden pegar el salto a la NBA”.

Para más adelante, agregar: “Los resultados pueden ser injustos y a veces no se valora el trabajo por ser exitista. La Selección es un equipo competitivo, duro, no creo que ninguno se sienta cómodo jugando contra nosotros. Va a hacer un buen papel, uno de los objetivos es estar entre los mejores 8 del mundo”.

Cuando se refirió a una comparación con la Generación Dorada, Chapu no dudó en señalar que “no hay que compararlos, hay que darle todo el apoyo y las herramientas necesarias para que sean ellos mismos, que jueguen a su manera y que crezcan como lo están haciendo y demostrado”.

A poco más de dos años de su retiro del básquet profesional, Nocioni expresó que “no siento nostalgia, por suerte lo hice todo, cuando terminé mi carrera fui un afortunado, no tuve lesiones o circunstancias ajenas a mi trabajo que me hizo dejar. Fue decisión propia, ahora que no juego más me doy cuenta que disfruto y me gusta mucho. Es una pasión el básquet, la pasión es muy importante en todo lo que hacemos siento pasión por el básquet y lo comprobé con mi retiro”.