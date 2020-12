No viajan a Paraná los jugadores envueltos en caso de abuso

Mientras la Justicia investiga los hechos que ocurrieron en la madrugada del viernes, en la que una mujer de 28 años denuncia haber sido abusada sexualmente en una fiesta en la que estaban los jugadores Juan Martín Lucero, Ricardo Centurión, Thiago Almada y Miguel Brizuela (hasta el momento ninguno de ellos fue imputado), Vélez toma sus propias decisiones. La dirigencia del Fortín junto al cuerpo técnico definió que los futbolistas no viajen a Paraná para el encuentro contra Patronato por la última fecha de la fase de grupos.

La delegación de Vélez llegará a las 19 de este viernes al aeropuerto de la capital entrerriana, para luego dirigirse a un hotel a esperar el partido con Patronato, este sábado a las 19.

Los cuatro jugadores del plantel conducido por Mauricio Pellegrino declararán como testigos de la causa. A Lucero, quien alquilaba la casa en el country Camino Real, y Centurión la víctima los desligó de los hechos e involucró a un sujeto de apellido Acuña, quien también estaría vinculado al fútbol. "En el caso de que imputasen a los jugadores de algún delito, inmediatamente se elevará un pedido al presidente y a la comisión directiva para la separación preventiva de los protagonistas del plantel", le confirmó Paula Ojeda, representante del Departamento de Género del club, a Olé.

En tanto, los de Liniers sacaron un comunicado oficial en el que aclaran que "ningún jugador se encuentra imputado en la causa"; que los jugadores colaboran con la causa "como testigos"; que "no serán tenidos en cuenta" para el partido contra Patronato; y que "la institución se puso a disposición de la víctima" y de la Justicia.

En tanto, Raquel Hermida Leyenda, abogada de la denunciante, advirtió en TN: "Si me constituyen como querellante, lo primero que voy a pedir es que no se citen como testigos a nadie hasta que no se tengan las pruebas. Por el momento, la citación de los jugadores me parece además de innecesaria, un signo de limpiar a los muchachos”.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Zyseskind, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro. Y mientras se aclara el asunto, el Fortín eligió que los futbolistas no jueguen frente al Patrón, en un encuentro en el que define su clasificación o no a la Zona Campeonato.