"No tuve continuidad en mi posición"

El delantero de Boca, Franco Soldano, pasó por Paraná en el receso y se mostró optimista con respecto a su futuro. El cordobés de 25 años participó del partido solidario de la Asociación Alguien Como Yo FQ que se realizó el domingo en el Club Don Bosco y habló sobre sus primeros meses en el Xeneize. Confió que le hubiese gustado jugar más tiempo de 9; dijo que el mundo Boca es “increíble” y señaló que ahora con la renovación arranca de cero para pelear por un lugar.

“Jugar en Boca es una experiencia única y hermosa que traté de aprovecharla al máximo porque se dio todo muy rápido y tuve altas y bajas, pero siempre rescatando lo positivo y usando lo negativo para corregir y estoy seis meses que me quedan de préstamo voy a tratar de aprovecharlo al máximo para ver que pasa”, manifestó el delantero que llegó a préstamos desde el Olympiacos de Grecia a Boca en agosto y debutó con Aldosivi por la tercera fecha de la Superliga.

Predispuesto para los flashes y en un vestuario con referentes como Paolo Goltz, Javier Saviola y Gabriel Heinze números puestos en la jornada solidaria que se hace todos los años, el goleador que debutara en Unión de Sunchales a los 15 años dijo que los cambios que se produjeron en Boca con la nueva comisión directiva y el nuevo entrenador lo ponen expectante de cara al próximo semestre.

“Se renuevan las expectativas. Se arranca desde cero, tanto los jugadores, como el cuerpo técnico y la dirigencia así que es un linda oportunidad para corregir los errores que he tenido y me han servido de experiencia. Voy a tratar de aprovechar y mejorar las cosas buenas para sacar lo mejor de mí”, sostuvo el atacante que marcó 11 goles en la temporada 2017/2018 con la camiseta de Unión.

Soldano reveló que con Gustavo Alfaro no tuvo el rodaje deseado, pero al mismo tiempo aclaró que entiende la competencia y el nivel de jugadores que tiene el plantel.

“Es importante tener continuidad y también soy consciente que un club como Boca tiene una capacidad y una competencia interna muy grande. A la vez no es lo mismo lo que genera Boca que lo que generan otros equipos. Pero bueno, uno se tiene que ganar un lugar en la cancha con el rendimiento. No tuve esa continuidad en mi posición que me hubiese gustado tener, pero eso me lo tengo que ganar trabajando y con una pretemporada que no hice en julio y eso me va a servir y a ayudar mucho”, manifestó el jugador que tiene un gol con la camiseta de Boca.

Al mismo tiempo declaró que haber llegado con el semestre en marcha fue perjudicial y que ahora la historia será distinta.

“Cuando llegué el plantel estaba armado y ya había hecho la pretemporada y venía afuera. Gran parte de mis compañeros no me conocían o no sabían de mi forma de juego. En los primeros meses me costó armar esas sociedades y ahora con la pretemporada como los entrenamientos me va a ayudar tanto a mí como a mis compañeros”, expresó.

El mundo Boca

“Es un mundo increíble, una locura hermosa como siempre digo. Mediáticamente genera mucho, la gente es increíble y no hay equipo en el mundo que genere lo que genera Boca. Uno trata de disfrutarlo y tomarlo con la responsabilidad que amerita, pero nunca perdiendo el foco de disfrutar la oportunidad que estoy viviendo”, indicó el jugador sobre la revolución que vivió tras su llegada a La Boca.

Con el Tano

En ese mundo Boca, lo externo es muy intenso, pero lo interno no es mucho menor. Por eso cada día es un desafío y para Soldano un aprendizaje.

“Hay una competencia de nombres y de jerarquía. Me toca concentrar con Daniele (De Rossi) y trato de ser una esponja. Trato de escuchar muchísimo y de aprender de los más grandes como Paolo (Goltz) o los jugadores que vienen con una trayectoria en el fútbol. Uno tiene mucho por recorrer y el hecho de aprender es muy importante”, contó sobre su relación con los jugadores experimentados del club de la ribera.