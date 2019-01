No tiene apoyo y sortea una picada y una chocotorta para llegar al Mundial de taekwondo

Embed

La deportista no tiene ningún apoyo y trabaja dando clases en la Sociedad de Fomento Andrés Rolón, que es donde se inició en la práctica del taekwondo.





"LOS QUE ME HABLARON PARA COMPRAR BONOS Y ESTÁN LEJOS O LES RESULTE MÁS CÓMODO, ELIJAN UN NÚMERO, HABLENME POR PRIVADO Y LES PASO EL NÚMERO DE CBU PARA TRANSFERIR!. A cada uno que me hablo, pidió bono, tiro buena onda, y motiva, INFINITAS GRACIAS! Me pone súper feliz ver lo solidaria que es la gente", agradeció Rocío por la buena repercusión que ha tenido la venta de la rifa.