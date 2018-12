No se ponen de acuerdo entre ellos

El delantero Darío Benedetto aseguró que el plantel de Boca quería "jugar en el Monumental" la final de la Copa Libertadores frente a River y de esta manera contradijo a su compañero Pablo Pérez, quien tras la agresión al micro en las inmediaciones del estadio, dijo que no podía presentarse en una cancha donde lo podrían "matar".



"Se hablaron muchas cosas, pero nosotros queríamos jugar en el Monumental", reveló Benedetto, a la vez que dijo: "Le sacaron a todos los hinchas, tanto a los de River como a los de Boca, de poder festejar con su gente".



Al indicar que el elenco de La Ribera quería disputar el partido en el estadio Monumental contradijo a Pablo Pérez, quien el pasado 27 de noviembre comentó: "No puedo jugar en una cancha donde me pueden matar. ¿Cómo voy a ir a jugar a una cancha que no brinda seguridad? ¿Y si ganamos y damos la vuelta en su cancha? Me matan".



En tanto, Benedetto consideró que "es un privilegio" jugar en el estadio del Real Madrid, y dijo: "Ojalá le podamos dar una alegría a toda la gente que se viene de Buenos Aires. Es importante que esté la gente porque nos hace sentir locales en todos lados".



Al ser consultado una vez acerca de si los jugadores de River se habían solidarizado tras lo incidentes, el atacante indicó: "A mí en seis horas que estuvimos encerrados no me hablo nadie y no me vino a ver nadie, pero ya está".



"El partido con Independiente nos sirvió para olvidarnos de todo, volver a la victoria, y a enfocarnos en esta final", manifestó, tras lo cual señaló acerca de su estado: "Estoy bien físicamente. Vengo de una lesión que me marginó varios meses, pero ya me encuentro al cien por cien y voy a jugar de lo que el técnico me diga".



También le dejó un mensaje al simpatizante de Boca: ""No me sorprende nada de la gente. Seguimos demostrando que somos los más grandes y que el hincha se quede tranquilo que vamos a dejar todo para llevarles la Copa".