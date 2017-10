No pudieron subir al podio

Febamba tenía que volver a la defensa del principio para achicar la diferencia. A Capital le sirvió mucho ganar la pelea por los rebotes (23-16 en este tiempo) y luego salir de contraataque. Con esas herramientas, Febamba pudo remontar la desventaja y se fue al descanso pisándole los talones a Entre Ríos (33-32). Los porteños volvieron con todo de los vestuarios. Metieron un parcial de 8-2 y pasaron adelante 40-35. Entre Ríos no llevó a cabo las ofensivas rápidamente y fue predecible cada vez que quería atacar. Los porteños fueron más simples y efectivos: bloqueaban, tomaban el rebote e iban hacia el aro. Fue así como ganaron esta etapa 21-8, pasando al frente 53-41.





Buenos Aires campeón.

Provincia de Buenos Aires le arrebató el trono a Santa Fe al vencerlo por 60 a 58 en tiempo suplementario. Victorio Lione con 14 fue el goleador. Tras 51 partidos jugados entre las ciudades cordobesas de Embalse y Tancacha, se disputó el número 52. La final, la cita máxima, el encuentro al que todos quieren llegar. Ahí se jugaron el todo por el todo Buenos Aires y Santa Fe. El partido fue parejo y el final fue para el infarto, cada punto sumó para cada selección. Los 40 minutos se consumieron con el marcador 52- 52. Los nervios fueron en aumento, las pulsaciones a mil. A falta de 30", dos simples de Juan Córdoba colocaron a Buenos Aires por 59-58 en el tanteador. Luego el mismo definió el partido por 60-58. Buenos Aires fue el campeón.

El elenco de Nicolás Giorello no levantaba cabeza en los últimos minutos. Una clara y fuerte defensa de Capital, que fue más ordenada, fue la clave. Entre Ríos no podía atacar con claridad. Del otro lado, Febamba no encontraba gran oposición para encestar, sino todo lo contrario, las marcas entrerrianas llegaban tarde y desorganizadas. Esto fue lo que hizo que los chicos de Capital sacaran tanta distancia en el tanteador y lo ganaran 68-54.