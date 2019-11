No preocupa el juego, sino los resultados

En su última presentación Patronato exhibió una mejoría desde el aspecto lúdico en relación a la anterior actuación. Sin embargo sufrió su tercera caída consecutiva y estiró a seis las jornadas sin triunfos. De esa manera sumó apenas dos unidades de las últimas 18 que disputó. La alarma se encendió por barrio Villa Sarmiento, aunque el entrenador Mario Sciacqua desdramatizó el presente. Se hace cargo de la ausencia de resultados positivos y entiende la importancia de volver a celebrar una victoria en lo inmediato. Pero mencionó que este presente no obedece a una crisis futbolística.

“Hay crisis que se sostienen un mes, cuatro, cinco fechas. Nosotros no la tuvimos, más allá de que los resultados fueron adversos. No hubo una crisis futbolística porque le preguntás a los pibes cómo juega Patronato y te dicen. No entramos en la duda y comencé a modificar el sistema. Las variantes que utilicé en Tucumán fue por los nombres que tenía a disposición. El equipo, gracias a Dios, sabe cuál es la identidad y la mística”, resaltó Sciacqua, en rueda de prensa después del entrenamiento que el plantel del Santo realizó ayer pensando en el encuentro de mañana ante Racing Club.

El DT aclaró que es consciente de la racha negativa que el equipo atraviesa desde lo numérico. En ese sentido se ubicó en la piel del hincha. “Me cuesta explicarle este presente a mi hijo, que me puede escuchar un poco más. ¿Cómo le puedo explicar al hincha que no es una crisis cuando sacamos dos puntos en seis fechas? No es una crisis porque no somos un desastre, pero entiendo su preocupación”.

En ese mismo sentido, graficó cómo observa el semblante del Pueblo Rojinegro. “No noto al hincha enojado, sino medio planchado. Como que la ilusión que generamos de arranque se apagó. El que vio el partido ante Atlético Tucumán sabe que el equipo se brindó al máximo, pero entiendo la preocupación del hincha”, reiteró.

Sciacqua apuntó a volver a encender el fuego sagrado del hincha. “Se la tenemos que encender nosotros”, aseveró. “Lo que pido siempre es que no pierdan la fe, la ilusión y la esperanza de que este equipo se va a restablecer. Estas situaciones se recomponen. Tenemos que volver a ese equipo que se conectó con el hincha y que esté garrote y garrote. El hincha sabe que no jugamos lindo, pero destaca que el equipo deja siempre la piel en cada jugada. Por eso digo que nos acompañen porque el torneo está muy parejo. En la temporada pasada estuvimos mucho peor. Es verdad que todos nos ilusionamos con el arranque de campeonato, pero tal vez este sea un cachetazo para decir: ‘volvé de cero, no seas tonto, conectate con la realidad’. Si bien lo sabíamos, tal vez alguno no lo entendió”, concluyó.

Igualdad en el encuentro de Reserva

El equipo de la División Reserva de Patronato sumó un punto ayer en La Capillita al igualar 0 a 0 ante Racing Club de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la 12° fecha del campeonato de la categoría. El Rojinegro contó con la presencia de cinco futbolistas que, durante la temporada, han sido citado por Mario Sciacqua para los encuentros que el plantel superior disputó en la presente temporada de la Superliga. Ellos fueron Federico Costa, Martín Aruga, Faustino Dettler, José Barreto y Juan Cruz Franzoni.