"No podía perder esta oportunidad"

Buenos Aires.— El delantero Matías Suárez, quien ayer se realizó la revisión médica para sumarse como refuerzo a River, aseguró que no podía "dejar pasar" esta oportunidad y que tampoco iba a "decirle que no" al entrenador Marcelo Gallardo.

"No podía dejar pasar esta oportunidad", señaló el futbolista al salir del centro de salud porteño donde se efectuó los estudios médicos correspondientes y si todo está el óptimas condiciones, en las próximas horas firmaría su contrato con el club de Núñez para convertirse en el segundo refuerzo luego del arribo de Robert Rojas.

En diálogo con la prensa Suárez manifestó: "Gallardo me preguntó si me interesaba la propuesta antes de iniciar las negociaciones. Que te llame Marcelo es muy importante para un jugador. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no".

"Estoy tranquilo porque por Belgrano dejé todo y este es un reto importante en mi vida. Por eso, con 30 años, no podía dejarlo pasar", reveló, tras lo cual indicó: "Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River es un equipo tan grande, es lo mejor de América".

Al llegar a Buenos Aires, Suárez fue consultado acerca de si será el reemplazante de Gonzalo Martínez, pero el delantero explicó: "Somos diferentes, no hay que compararse. Él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador. Uno aprende de todos esos jugadores. Yo trataré de hacer lo mío, lo que Marcelo vio en mí".

Luego de la revisión, durante la tarde, trascendió que podría haber existido algún problema con Suárez, por el hermetismo que hubo en torno a los resultados. Es que tiene un antecedente en 2013, cuando se frustró su pase al CSKA de Moscú ya que no pasó la revisión médica desde el Anderlech, por los vestigios de distintas lesiones graves en su rodilla derecha desde el año 2012.

TRansición. Con esa frase describió Marcelo Gallardo al presente que está atravesando su equipo en la Superliga , después de haber sufrido dos derrotas en fila. "El equipo está claramente en un momento de transición. Hay que recorrer este camino pensando que somos otra cosa", sostuvo el entrenador millonario, en rueda de prensa post-partido ante Unión.

Recopa confirmada. En una reunión del Consejo de la Conmebol celebrada ayer en Río de Janeiro, se fijaron las fechas para la disputa de la Recopa Sudamericana entre River, campeón de la Copa Libertadores, y Atlético Paranaense, ganador de la Copa Sudamericana.

La ida se jugará el miércoles 22 de mayo en el Arena de Baixada de Brasil y la vuelta será el miércoles 29 de mayo en el estadio Monumental.

River podrá contar con su público para el partido de definición, ya que cumplirá previamente la sanción de dos partidos a puertas cerradas por los incidentes en la previa de la final contra Boca durante los encuentros por la fase de grupos de la Copa Libertadores





