El entrenador de Patronato Mario Sciacqua calificó como "histórica" la semana que transitó el Rojinegro, pero advirtió que no deberán "confundirse" con el resultado positivo porque sería un gran error. "Esta es de esas semanas que quedan en el recuerdo de todos, pero lo importante es que logramos rápido de salir de esa situación y comenzamos a pensar en Atlético Tucumán. Hemos tenido muchas charlas individuales porque no nos tiene que confundir el partido ante River porque sería una locura. Estar en la historia y hacer un partido como el que hicieron es buenísimo, pero si nos confundimos sería muy complicado para nosotros", advirtió el santafesino este viernes, en rueda de prensa.

La victoria en el estadio Monumental quedará marcado en la historia, pero los protagonistas no deben dormirse en los laureles. Por eso no gozan de demasiado tiempo para disfrutarlo. "Los jugadores más grandes saben que es así, pero hay muchos jóvenes en el plantel. Me pasó como entrenador de haber salido tanto en los medios estas semana, pero el martes frené porque te puede confundir. Lo que me da tranquilidad es verlo entrenar al máximo. Pero no estoy con ellos por la tarde y no se como puede funcionar sus cabezas. De todos modos los veo con los pies sobre la tierra", indicó.

patronato.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Sciacqua marcó mucho respetó sobre Atlético Tucumán, el primer elenco que visitará el estadio Grella en el 2019. El elenco del Jardín de la República viene de derrotar con claridad a Gimnasia La Plata, uno de los rivales que tiene Patronato en la pelea por la permanencia. "Jugaremos ante un gran equipo que viene de anotar cuatro goles", recordó. "Su técnico (por Ricardo Zielinski) conoce Patronato, conoce la cancha, sabe como jugar esta clase de partido en esta cancha y tiene un equipo que más allá de su recambio no perdió su idea que es muy similar a la nuestra. Viene de meter cuatro goles y lo tenemos en cuenta. Es una comparación en cuanto estamos en la competencia con Gimnasia La Plata". añadió.









A lo largo de la semana el DT analizó distintas variantes. Finalmente Sciacqua realizará una sola modificación ante una molestia física que aqueja a Renzo Vera. "Paramos el mismo equipo que ante River porque será un partido de roce, no creo que sea un partido de juego por las características del rival. Será de fricción en la mitad de la cancha y de muchas ida y vuelta. Necesitamos de un equipo que batalle en la mitad de la cancha y delanteros que estén conectados como lo hicieron ante River", explicó.

La molestía física de Renzo Vera le brinda la posibilidad a Dylan Gissi de saltar al campo de juego. De esa manera el Suizo tendrá su presentación con la camiseta Rojinegra. "Es una lástima lo que sucedió con Renzo, pero es positivo el ingreso de Gissi. Es un jugador que ordena mucho y eso vale oro. En cualquier situación, ya sea en un picado con amigos, un jugador que hable y ordene vale oro", resaltó.

patronato gissi.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Patronato cerrará la 17° fecha. De esta manera jugará con los resultados de la mayoría de sus competidores en la pelea por la permanencia. "Cuando termine diré si fue positivo o no lo fue". "Hoy los jugadores vinieron a entrenar con una cuota de mayor optimismo después de la derrota que sufrió San Martín de San Juan porque la competitividad con los rivales es cierta. Pero cuando enfrentamos a Newell´s jugaba Colón – Belgrano. El equipo celebró el gol de Colón, pero cuando Belgrano empató se apagó el televisor. Es inevitable abstraerse. Por momento decís "prefiero jugar antes que todos". Pero si son todos los resultados negativo prefiero jugar después. Es muy difícil manejarlo, pero tenemos que estar preparados. Y este equipo demostró estarlo. Siempre he visto un grupo muy comprometido y con la idea de sacar esto adelante".

patronato2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





En cuanto a la idea de juego, adelantó. "Patronato de local tiene una idea mucho más profundo que está marcada. Más allá de los intérpretes, desde que estoy la presión es mucho más alta y de visitante por una cuestión lógica la presión es más en la zona media. Los equipos tienen que presionar de las dos formas y por momentos defender en tu campo. Lo que hice hago mucho hincapié es que cuando presionemos, los volantes de contención no deben retroceder. Si le cedemos el espacio a (Juan) Mercier, a (Rodrigo) Aliendro, nos van habilitar y el equipo quedará muy largo", analizó.