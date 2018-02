El camino es reducido. Solamente hay 10 pasos en el camino. En ese tramo Atlético Paraná deberá intentar conservar su plaza en el Torneo Federal A. Pelear la permanencia era algo impensado en barrio San Martín, sobre todo cuando el Decano arribó a la tercera categoría del fútbol argentino producto de su descenso de la B Nacional.

Las dos primeras batallas del Gato serán en el estadio Pedro Mutio. Primero recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay y luego a Defensores de Pronunciamiento. El elenco de la capital entrerriana deberá capitalizar su localía para alejarse de los puestos de descenso, donde se encuentra antes del inicio de la Reválida. Nicolás Ledesma, delantero del Rojiblanco, entendió que hay un único camino: el de la victoria.

"No nos queda otra que ganar o ganar. Sabemos que cada partido de local será muy importante y sumar de a tres será fundamental. Tenemos que tratar de ganar todos los partidos de local", apuntó el goleador de Atlético Paraná, en diálogo con Ovación.

Nico calificó como fundamental los tres puntos que sumó el Decano en el cierre de la primera fase cuando derrotó a Libertad de Sunchales. Ese resultado no le impidió salir de puestos de descenso, pero sí fue suficiente para cerrar con otro semblante un año con muchos sinsabores, y especialmente para adquirir confianza de cara al futuro.

"Sin dudas que fue importante, porque habíamos tenido un mal torneo. Empezamos a sumar un poco como queríamos para engrosar el promedio, para terminar fuera del último puesto. Somos conscientes de que tenemos un gran equipo, pero cuando los resultados no se dan e ingresás en una mala racha todo se hace cuesta arriba. Por eso era importante terminar el año ganando. Además porque nos da un poco más de aire", resaltó.

En la Reválida la cosecha comienza de cero, pero para determinar los descensos se tendrá en cuenta lo realizado hasta el momento. Si bien la situación es crítica, el Gato depende de sí mismo para conservar la plaza. También puede aspirar a más y apuntar a conquistar su zona para continuar en competencia y pelear por un premio mayor.

"Estamos a un punto de salir de todo y tenemos que tratar de no repetir lo que vivimos el año pasado. Sabemos que perdimos puntos importantes que nos hubiesen dado la posibilidad de pelear cosas importantes. El empezar de cero nos da un poco de tranquilidad y confianza para pelear otras cosas. Debemos estar metidos en lo que queremos lograr como grupo, pero no debemos olvidarnos de que estamos en una situación muy incómoda con el promedio. Este torneo a la vez de pelear la permanencia te da la posibilidad de luchar por la clasificación para pelear por un ascenso. Por eso tenemos que estar metidos y conscientes de que las cosas deben darse como uno quiere", se ilusionó.

Desafío personal. Su buen rendimiento sedujo a entrenadores de equipos que ingresaron en la pelea por el primer ascenso a la B Nacional. Sportivo Belgrano de San Francisco y Gimnasia y Esgrima de Mendoza incluyeron el nombre de Nicolás Ledesma en su lista de deseos. El delantero observó con buenos ojos la posibilidad de emigrar y obtener un crecimiento en su carrera, pero no llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su vínculo.

"Tuve ofertas concretas. Solamente tenía que evaluar muchas cosas y decidirme por una. La idea era seguir mejorando y creciendo en lo personal. En su momento me quise ir, pero no se dio y no se llegó a un acuerdo con los dirigentes. Estuve dolido por algunas cosas que hemos hablado y no se cumplieron, pero esto es fútbol. Hay que tomarlo bien y no hacerse mala sangre porque no me sirve en lo personal. Estuve muy dolido, pero con el correr de los días comencé a mirar para adelante y enfoqué toda la atención en este nuevo compromiso. Ese mal momento lo dejé atrás y estoy metido en lo que viene", aseveró.

Nico digirió rápidamente el mal trago. Entendió que también debía dar una mano en un presente crítico. Que la vida le iba a brindar una nueva oportunidad. Ahora era momento de aportar su grano de arena en el objetivo colectivo. "El momento fue difícil de sobrellevar porque uno se calienta, pero hay que tener la cabeza muy fría. Estoy muy comprometido con el club y con el plantel porque nos merecemos un poco más. Ojalá que este año sea muy positivo en lo deportivo", aspiró.

"¿Si serán mis últimos partidos en Atlético? Uno nunca sabe. Quiero seguir creciendo en mi carrera. Sé que tengo que hacer las cosas bien para recibir varias ofertas cuando termine el torneo y analizarlas con tranquilidad. Tengo que trabajar, sacrificarme en cada partido porque quiero seguir creciendo en lo personal. Espero que el Federal A sea un paso en mi carrera", concluyó.





El primer capítulo va el domingo

Los tres encuentros correspondientes a la primera fecha de la reválida, Zona C, se desarrollarán el domingo. El duelo entre Atlético Paraná y Gimnasia de Concepción del Uruguay se disputará a partir de las 19.30 y será arbitrado por el santafesino Adrián Franklin. Previamente, a las 19, Defensores de Pronunciamiento recibirá a Douglas Haig de Pergamino. Además, a las 18 jugarán Libertad de Sunchales-Sportivo Las Parejas.