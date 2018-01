"No me importa el descenso; quiero clasificar a las copas"

El entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, fue claro durante una entrevista con TyC Sports Verano a la hora de establecer que el objetivo del equipo debe ser concentrarse en la clasificación a las copas y no tanto en el descenso.





Huracán hoy se ubica en el 21° lugar de la tabla de promedios pero en la quinta posición del campeonato, y el ex técnico de Gimnasia quiere que el foco esté en ésto último: "Estar en este club es un lindo desafío. No me interesa pelear el descenso; yo quiero clasificar a las copas", sentenció con claridad.





En cuanto a la salida del volante Alejandro Romero Gamarra, el DT campeón con Arsenal del Clausura 2012 deseó que la transferencia a Red Bull de Estados Unidos se termine de cerrar y añadió que la idea del equipo ahora será tener "dos extremos con velocidad", con el recientemente incorporado Ricardo Noir e Ignacio Pussetto. y de buscar "un nueve de punta" para completar el ataque.