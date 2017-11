"No me gusta cómo juega Alemania"

"Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro Alemania no porque me olvide si no porque no me gusta cómo juega".





"Empezar perdiendo enseguida en Ecuador era complicado pero ningún gol iba a cambiar nuestro plan de ir a ganar para buscar la clasificación".





"Hablé con Benedetto y ahora su prioridad tiene que ser volver. Lamentablemente no va a poder competir en las mismas condiciones que los otros delanteros".





"El clásico (de Avellaneda) se jugó con muchos temores. Racing propuso pero no le pudo encontrar la vuelta. En este tipo de partidos un gol cambia todo".





"En el corto plazo en el que estábamos era complicado el tema de Higuaín. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante".





"El estilo del equipo, que no es el sistema, es atacar con 6 jugadores y defender con 4. El sistema puede ser variable. Podés jugar 2-3-2-3, a veces depende del rival".





"Estoy ilusionado con que funcione la asociación Messi-Dybala".





"El que sueña que se muere, se muere. Hay que hacerse cargo de las tres finales perdidas y hacernos cargo. Tenemos que meternos en la cabeza que contamos con el As de espadas entre nuestras cartas, por lo que si generamos un buen funcionamiento, él puede ser de mucha ayuda".





"Me encantaría que en los partidos se pueda escuchar el himno completo, porque es muy lindo".





"El equipo que más sensaciones me generó estando adentro fue la U de Chile. Después de afuera el que más me marcó fue el Barcelona de Guardiola. También la Argentina de Bielsa".





"Icardi no perdió ningún tipo de consideración porque no estaba apto para jugar. Su análisis será con la actualidad y con el tiempo que pase con nosotros".





"A Lautaro hay que decirle que juegue con la rebeldía que lo caracteriza. Que lo haga como hizo en la cancha de Boca. El no se tiene que olvidar de la edad que tiene. Fue un jugador que me impactó mucho porque tiene algunas cosas que lo acercan a la elite".





"Lucas Alario sigue siendo analizado, al igual que Gio Simeone. Se les hace complicado competir con jugadores del relieve de Agüero o Higuaín, pero de cara al Mundial todos tienen chances y va a tener mucho que ver el presente de cada jugador".