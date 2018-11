No le tiene miedo a La Bombonera

El chileno Roberto Tobar, el árbitro de la primera final entre Boca y River del sábado próximo, por la Copa Libertadores de América, aseguró este jueves que "ningún estadio" lo "intimida" y confesó que el partido en La Bombonera será el "más importante" de su carrera.

En una entrevista con el diario La Tercera, el juez designado para el Superclásico que significará la final de ida del torneo más importante del continente manifestó su satisfacción por ser parte de este hecho histórico.

"Por la trascendencia, la historia de los equipos y la importancia que tiene el partido, claro que es el más importante. Estoy orgulloso de estar ahí en el medio", confesó Tobar, de 40 años e internacional de FIFA desde 2011.

El chileno ya estuvo en La Bombonera en el partido de ida de la semifinal entre Boca Juniors y Palmeiras y aseguró que más allá del "ambiente que uno disfruta" no lo "intimida ningún estadio".

"Ningún estadio me intimida. Siempre uno trata de concentrarse y de focalizarse en el trabajo en sí del árbitro y, felizmente, no he tenido ninguna sensación que pueda decir que he sentido algún tipo de temor. Estoy muy tranquilo", afirmó.

Ante la consulta sobre si había sentido el latido de la cancha, el juez sostuvo: "En la cancha no sentí esos movimientos que dicen. La gente lo habla, pero en la cancha no sentí ningún movimiento, nada".

En esta línea, agregó: "Estuve en La Bombonera como en el Monumental de River y son dos estadios tremendos, magníficos, que siempre se ven muy llenos. El hincha siempre acompaña a estos equipos. Son dos ambientes que uno disfruta, que los vive apasionadamente, por la calidez que se siente. Eso motiva para tratar de estar lo más concentrado posible".

Tobar, quien también se desempeña como ingeniero en gestión informática, también palpitó cómo será la primera gran final que tendrá su resolución el próximo sábado 24 en el estadio Monumental.

"Va a ser un partido muy dinámico. Son dos equipos que juegan muy bien al fútbol, de mucha potencia. Será de muy buen juego. Ambos equipos tienen buen pie. La gente va a disfrutar. Lo importante es que el fútbol gane en este partido", cerró.