No hubo goles en el arranque del torneo

Chacarita y All Boys inauguraron la nueva temporada de la Primera Nacional, antes B Nacional, con un partido que terminó igualado sin goles y sin ningún sobresalto a lo largo de los 90 minutos totales.

Por la Zona B, jugaron en el estadio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Maipú, a puertas cerradas. Esto se debe a una decisión que tomó la Aprevide por una interna en la barrabrava del Funebrero.

"Era un partido que no imaginábamos trabado y friccionado en la primera fecha después de un parate largo. Si bien hicimos muchos amistosos, no es lo mismo. Esperábamos jugar un poco más, no pudimos, pero vamos por el buen camino" , afirmó Patricio Pisano, el entrenador de Chaca, al finalizar el partido.

Por otro lado Sebastián Navarro, el capitán de All Boys reconoció los errores que tuvieron a los largo de todo el encuentro: "Fue un partido difícil donde no pudimos jugar como queríamos, pero el rival exigió y creo que el empate está bien. Llegó gente nueva al club y de a poquito no vamos acomodando. A medida que pasen las fechas vamos a encontrar el juego que queremos".

En esta nueva Primera Nacional participan 32 equipos, (siete más que la pasada B Nacional), divididos en dos zonas (A y B) de 16 equipos cada una. No habrá clásicos ya que los emparejamientos sirvieron para ubicar a cada equipo en una determinada zona, como por ejemplo Platense (A)-Tigre (B), Belgrano (A)-Instituto (B) o Nueva Chicago (A)-All Boys (B).

Los 16 equipos de cada zona jugarán todos contra todos a dos ruedas, local y visitante, y los ganadores de cada una protagonizarán la final por el título de campeón y el primer ascenso.

En cuanto al reducido por el segundo ascenso, en la primera fase participarán los ubicados del segundo al cuarto puesto de cada zona. Se medirán con la modalidad de 2°-4°, 3°-3° y 4°-2° y de esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final. Habrá dos descensos, que corresponderán al último de cada zona.