"No hay que fallar de local"

El Centro Exalumnos Capuchinos entrena pensando en su regreso a La Bombonerita. Hoy, el Negro volverá a jugar en su cancha enfrentando a Unión de Goya, equipo que aún no ha ganado en la temporada. En la previa de este cotejo y tras el gran triunfo en Rosario del Tala ante Atlético, Andrés Boni habló sobre el desahogo de haber festejado de visitantes y de su actualidad en el club.





El base comenzó hablando de lo importante que fue volver a ganar en la ruta luego de mucho tiempo. "Sabemos que en esta primera parte tenemos muchos partidos de visitante, ocho fuera de casa y cinco de locales, así que la idea era poder empezar a ganar de visitante. Los primeros tres encuentros no se nos venía dando la posibilidad, tal vez nos faltaba siempre un ajuste más, cerrábamos mal los partidos o nos tocaban ir peleando todo el encuentro de atrás y llegábamos sin resto para poder darlo vuelta pero el partido contra Atlético nos sirvió mucho, pudimos ganar, nos levantó mucho la confianza. Ellos son un rival muy duro y su cancha es muy complicada así que muy contento por todo".





Con respecto tanto al rendimiento individual como el colectivo, el armador sostuvo que todo se va a ir dando en base al juego del equipo. "Es muy difícil que uno juegue bien si el equipo no juega bien, no serviría de nada tener un buen desarrollo individual y que las cosas no funcionen. Creo que estos últimos partidos de a poco todos los jugadores nos vamos sintiendo más cómodos dentro del equipo encontrando nuestras funciones y nos vamos conociendo partido a partido cada vez más y eso se empieza a notar, por suerte se vienen dando bien las cosas, pude tener unos buenos partidos en cuanto a lo personal que sirvieron para ganar porque sino, no hubiera tenido sentido para mí".





El ex jugador de Ferrocarril y Estudiantes hizo hincapié en lo transcendental que es ganar en casa. "Acá de local no podemos fallar, no hay margen de error, tenemos que hacer de nuestra localía una fortaleza. Tratar de que la gente se enganche y nos acompañe como por ejemplo en la Liga Provincial C cuando Capu ascendió... que la cancha tenía un color importantísimo que ayudaba mucho también a la hora de salir a jugar. Este viernes (por hoy) tenemos que seguir como venimos en casa, ganando, dejando una buena imagen y tratar de seguir sumando para seguir robando de visitante y mantenernos en los puestos de arriba de la tabla".





Este viernes se viene un equipo correntino que aún no ha ganado en lo que va del certamen. Igualmente Andrés sabe que no hay que subestimar al rival: "Esta zona mesopotámica ha sido y es una de las más fuertes y más parejas. Este año aún más que los anteriores, si bien hay equipos que no han ganado como Unión de Goya, no te podés relajar. No han ganado porque se han enfrentado también contra buenos equipos no es que ellos son un mal equipo así que hay que estar atentos, concentrados y tratando de jugar como si saldríamos a enfrentar al puntero".













