"No hay que esperar el momento adecuado"

La sexta derrota que sufrió Atlético Paraná provocó el cierre de una era. Una etapa que estaba contaminada y que era necesario dar por concluido. La salida de Edgardo Cervilla de la conducción técnica fue oficializada ayer a primera hora por el presidente de la entidad de Barrio San Martín, José Cáceres. Esto permitió respirar otro aire en barrio San Martín. Se oxigenó el ambiente.





Los jugadores dejaron en evidencias que la relación con el santotomesino estaba totalmente desgastada. Por eso su semblante fue totalmente diferente ayer cuando salieron de la zona de vestuario para dirigirse al impecable césped del estadio Pedro Mutio. Era un volver a transitar para ellos. Y el camino era en un clima más distendido, pero con mucha responsabilidad.





En el escenario de juego se encontraban la mayoría de los integrantes de la comisión directiva. En un costado esperaba Fernando Benítez, el entrenador que condujo al plantel del Gato que recientemente se consagró campeón del Torneo de la Liga Paranaense de Fútbol y el elegido para suceder en el cargo a Cervilla.





Tincho, uno de los jugadores más queridos por el Pueblo Decano, fue recibido también por el cariño del hincha, que fue a brindarle su apoyo en el inicio de su nuevo desafío. Recorrido que iniciará oficialmente el domingo, cuando Atlético Paraná reciba desde las 18 a Sportivo Belgrano de San Francisco.





El flamante DT del equipo que intentará enderezar el rumbo en el Torneo Federal A volvió a encontrarse en un campo de juego con muchos de sus excompañeros. El exdelantero compartió plantel con varios de los integrantes del actual equipo hasta hace poco más de un año. Ahora será el encargado de conducirlo. Será la voz de mando. Será el que tomará decisiones.





"Lo puedo tomar como raro, como especial o como un punto a favor haber compartido plantel con muchos de los jugadores, pero uno se tiene que olvidar de esto. La amistad y la relación que tenemos no se va a cortar, pero siempre hay que diferenciar que eso sucede afuera de la cancha. Después simplemente compromiso a la hora de trabajar. Esto es para mi ex compañero y para el resto del grupo. Todos se tienen que comprometer para salir de esta situación", describió Tincho, en diálogo con Ovación, antes de la práctica que marcó el inicio de su nuevo desafío.





El flamante DT también conoce a muchos de los valores que fueron promovido en esta temporada al plantel superior. Solo resta conocer con mayor profundidad a los jugadores que incorporó el elenco de barrio San Martín para este certamen. "A los jugadores que se sumaron para este torneo lo he visto jugar y se que hay un buen grupo, que hay buena gente que quiere salir de esta situación. En corto plazo trataré de conocerlo, escucharlo, ver que piensan ellos y ahí ir armando todo", remarcó.

La campaña del Rojiblanco es decepcionante. El equipo se encuentra ubicado último en las posiciones de la Zona 3 del Torneo Federal A. Cuando la ilusión giraba alrededor de un rápido regreso a la B Nacional la mirá se enfocó hacia otro sector. La permanencia en la divisional es ahora la misión a cumplir. Queda mucho camino por transitar, pero la empresa no será sencilla.

A Benítez no le pesa la responsabilidad y entiende que será brava la parada que se jugará. "No hay que esperar el momento adecuado, sino que hay que tomar decisiones y retos. Lo hago con mucha tranquilidad y sea cual sea el resultado trataremos de hacer todo lo posible", aseveró.

Su llegada a la conducción técnica renovó las esperanzas de los jugadores. El grupo confía en salir adelante y en superar el pésimo presente futbolístico que atraviesa el Gato. "Los jugadores son los principales. Ellos no disfrutan este momento y van a hacer todo lo posible para salir adelante", indicó Tincho, quien a su vez entendió que el aspecto mental juega un rol determinante en el presente. "Lo psicológico es muy importante. No se puede estar disfrutando de las derrotas. Son cosas del fútbol, pero hay que saber manejarlo", concluyó.





