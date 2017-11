"No hay nada perdido, pero no será fácil"

Obtener una diferencia en condición de local era importante. Más en instancias donde es a matar o morir. Belgrano abrió la serie de cuartos de final del Torneo Federal B en su estadio. No capitalizó la localía. Se retiró con una derrota, la segunda en su casa en la temporada 2017. Complicó su continuidad en el certamen, aunque la diferencia en el marcador es mínima. Por eso hay una luz de esperanza en el Mondonguero. Así lo dejó en manifiesto Maximiliano Osurak.





"Es una serie muy difícil. Sabíamos que Atlético San Jorge es un equipo que juega muy bien. La situación que tuvo la mandó adentro y en cambio nosotros contamos con un par de situaciones en un partido cerrado, pero no las aprovechamos. Todavía quedan 90 minutos más y vamos a ir a buscar la victoria", apuntó el santafesino, en diálogo con Ovación.





Belgrano no logró imponer la presión alta que lo caracteriza una vez que quedó en desventaja en el score. "No jugamos con mucha presión, que es lo que tratamos de hacer. El segundo tiempo fue todo nuestro, pero no contamos con situaciones claras de gol excepto un remate de Matías, (por Benítez). Nos costó mucho porque ellos juegan muy bien y consiguieron un 1 a 0 que es importante para ellos", remarcó.





El Uruguayo obtuvo la victoria por un tanto de distancia. Este es uno de los argumentos que sostiene la esperanza Mondonguero. "La diferencia es mínima, y si logramos anotarle un gol rápidamente la historia será diferente. Por eso vamos a ir a buscar la victoria, porque no hay nada perdido, aunque no va a ser para nada fácil", aseveró el atacante, que aspiró a recuperar en el próximo juego la presión asfixiante que le permitió obtener los mejores resultados a los dirigido por Daniel Veronesse.





"Presionamos mucho en los primeros 20 minutos. Logramos arrinconarlo en su arco, pero ellos tienen un mediocampo con buen pie. Nos lastimaron en una jugada rápida en la que abrieron para enviar el centro al nueve al segundo palo. Este partido ya es historia, quedan 90 minutos más y hay que ir a buscar la victoria", reiteró Osurak.





Atlético San Jorge sacó provecho de un alto grado de efectividad. "El mínimo detalle te deja adentro o afuera de competencia. Tenemos unos días para tratar de corregir algunos aspectos. Ahora debemos relajar un poco la mente para jugar otra final", concluyó.









***

Una baja en la revancha









Belgrano comenzó a planificar ayer el encuentro revancha que disputará el miércoles, desde las 21, ante Atlético San Jorge. Para ese juego el entrenador del Mondonguero, Daniel Veronesse, no tendrá a disposición a Julio Salguero, quien llegó al límite de amonestaciones. El ingreso de Walter Geminiani o de Luca Mantello son algunas de las opciones que maneja el DT.