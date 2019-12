No hay contactos entre Tevez y Riquelme

Mientras el hermetismo en Boca sigue, ayer surgieron rumores que aseguraban que el delantero del Xeneize Carlos Tevez y el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, habían acordado la continuidad del jugador de palabra. Hoy, sin embargo, esos rumores parecen no tener sustento.

Según pudo averiguar TyC Sports, el representante del Apache, Adrián Ruocco, negó que haya existido llamado alguno entre el futbolista y el dirigente, por lo que el futuro de Carlitos en Boca sigue siendo una incógnita.

Más allá de esto, tanto el jugador como la nueva dirigencia mostraron buena predisposición para extender la relación laboral de Tevez en Boca, por lo que la falta de llamado no sería un impedimento para llegar a un acuerdo.

Para reafirmar la información, Diego Tevez, hermano del Apache, publicó un tweet en su cuenta personal en el que pidió que la gente no se confunda "con informaciones falsas", confirmando así que no existió llamado alguno, aunque tampoco descartó que no pueda ocurrir a futuro.

De esta manera, así como el Mundo Boca deberá esperar unos días más para conocer a su entrenador, también deberá aguardar para conocer el futuro del ídolo, que ya aseguró que quiere quedarse "hasta de utilero".