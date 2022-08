No habrá Brasil-Argentina antes del Mundial de Qatar

Tité, el DT de Brasil, les pidió a los dirigentes no jugar el partido contra la Selección Argentina

Por pedido de Tité, la Confederación Brasileña de Fútbol solicitará a la FIFA la cancelación del partido pendiente entre Brasil y Argentina por Eliminatorias.

No obstante, tanto la FIFA como la AFA propusieron que este partido no se disputara, algo que ha tenido un desenlace tardío hasta que la CBF ha aceptado el acuerdo propuesto por ambas entidades.

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, se pronunció sobre esta decisión. “Dada la posición de la comisión técnica, buscaremos en este momento que la FIFA no celebre el partido. No voy a medir los esfuerzos para cumplir con la comisión técnica. Nuestra prioridad es ganar el campeonato en Qatar. Si el partido no es recomendado, invertiremos para que el partido no ocurra”, señaló.

Tanto Argentina como Brasil ultiman sus preparatorios y su calendario antes de abordar el Mundial, por lo que un partido más podría suponer descuadrar parte de la preparación a la cita más importante del mundo.

La suspensión del Brasil - Argentina trajo un profundo debate sobre lo sucedido, con los tribunales deportivos interviniendo por lo sucedido, y por la manera de actuar de la empresa Anvisa (con agentes de seguridad) con los jugadores argentinos. El contexto del partido se encontraba bajo la pandemia por el COVID-19 y se alegaba que cuatro jugadores argentinos habían entrado irregularmente a Brasil en base a las normas sanitarias.

Finalmente, parece que todas las partes han llegado a un acuerdo para que no haya un partido que con el paso del tiempo se volvía más innecesario. Algo que podría haber trastocado los planes de Argentina y Brasil, con la no disputa del encuentro mostrándose como la decisión más acertada.