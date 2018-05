"No es una revancha, sino un nuevo desafío"

La sonrisa se dibujó nuevamente en el rostro de Juan Segundo Rosas Paz. El jugador del club Estudiantes recibió una noticia en las últimas horas que le devolvió la motivación después de algunas semanas de incertidumbre. Anoche, Juanse tomó un vuelo hacia Londres, Inglaterra, para sumarse al plantel de Los Pumas 7 que participará en las dos últimas etapas del Circuito Mundial. Esto significó un envión anímico importante, para dejar atrás los sinsabores. Recién llegado de Rosario, donde participó de un nuevo entrenamiento bajo el Pladar (Plan de Alto Rendimiento), el juvenil de 19 años dialogó con Ovación y manifestó sus sensaciones tras la citación.

"A veces, cuando no salen las cosas uno se bajonea. Pero cuando llegan noticias como estas me doy cuenta que se puede seguir adelante", contó Rosas Paz.

Y el bajón al cual hace referencia el rugbier del CAE es no haber podido quedar en la lista de Los Pumitas para el Mundial Juvenil. Después de participar en varias concentraciones nacionales, no pudo colarse entre los convocados. Ahora, tiene una nueva posibilidad de vestir una camiseta celeste y blanca.

"La verdad no lo tomo como una revancha, sino como un nuevo desafío. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo y aprender todo lo que pueda. Esto me da un nuevo impulso. Se abre una puerta nueva y voy a ir paso a paso. Conocer a los chicos y acoplarme en el sistema de juego. Si se da y pedo jugar, mucho mejor", señaló.

Juanse explicó los momentos de incertidumbre que vivió luego de no ser convocado para el seleccionado juvenil.

"Estuve triste, que me parece fue algo lógico cuando uno deja tanto por un objetivo y después no se da. Fue algo natural. Creo que ahora voy a canalizar las fuerzas positivas para poder dar lo mejor en el equipo de seven. Estaba frustrado y cansado. Necesitaba un descanso. Aflojé dos semanas un poco. Me fui de viaje y eso me hizo muy bien", sostuvo.

Consultado sobre los consejos que le dio su padre, uno de los históricos del Albinegro, el wing expresó: "No le gustó del todo, pero me apoyo y me hizo saber cuáles eran sus pensamientos. Fue positivo porque me dejó mi espacio para moverme".

Con esta vivencia sobre sus espaldas, el paranaense tomó la citación a Los Pumas 7 con mucha serenidad.

"Lo tomo mucho más tranquilo y no con tanta euforia. Porque la verdad que después de tocar fondo estoy viendo las cosas de diferente manera. Estaba triste y no tenía fuerzas para levantarme en el día a día. Ahora estoy enchufado de nuevo", sentenció.

LA CATEDRAL. La etapa de Londres se jugará en el estadio conocido como La Catedral del rugby. "Jugar en Twickenham va a ser un sueño", expresó Juan Segundo Rosas Paz.

El jugador de Estudiantes ya tiene experiencia en el juego reducido ya que, además de jugar el Seven de la República con Entre Ríos, participó con Argentina en el Sudamericano disputado en enero en Viña del Mar. En esa oportunidad fue dirigido por Lucas Borges, mientras que ahora estará bajo las órdenes de Santiago Gómez Cora, uno de los mejores exponentes de juego reducido.

En cuanto al seven, el juvenil contó que "es algo complicado cambiar el chip" luego de jugar de 15. "Pero lo voy a poder hacer porque ya tengo experiencia", agregó.

"Sigo mucho al seven argentino, me encanta el juego. Estas son las últimas etapas y en las anteriores han tenido buenas actuaciones. Argentina es uno de los mejores equipos del Circuito", comentó.

MÁS NOMBRES. El presente de los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer invita a soñar con tener más jugadores en los seleccionados nacionales. Juanse busca hacerse un lugar y mientras tanto disfruta del crecimiento que tuvo el rugby provincial en este sentido.

"Está muy bueno que sigan surgiendo jugadores de Entre Ríos. Es algo que los más chicos observan y saben que realmente se puede llegar. Estar dentro del Pladar es algo bueno porque te forma como jugador y como persona. Conocés mucha gente y te dan posibilidades para estudiar y hacer otras cosas", indicó.

Por último, Rosas Paz dijo que sueña con defender algún día la camiseta de Jaguares o Los Pumas, aunque advirtió: "Estamos muy lejos todavía (risas). Vamos paso a paso. Primero quiero disfrutar de todo esto".









Los jugadores de Gómez Cora

Juan Segundo Rosas Paz reemplazará a Felipe del Mestre, quien sufrió un esguince de tobillo. Además del paranaense, los jugadores de Los Pumas 7 son: Luciano González, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Mare, Marcos Moroni, Germán Schulz, Renzo Barbier, Santiago Álvarez, Osadczuk, Rodrigo Etchart, Gastón Revol, Conrado Roura y Franco Sábato.