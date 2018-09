"No es el momento de involucrar a Messi en la Selección"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, aseguró este jueves que la ausencia del capitán Lionel Messi en la gira amistosa por Estados Unidos no refiere a que se "haya despegado de la Selección argentina".





"Comparto su ausencia porque no es momento de involucrarlo, hay que darle la tranquilidad necesaria. En el Mundial de Rusia lo cargamos de responsabilidades y no está bien. Y en el momento que uno crea que es conveniente, hablar con él. En ningún momento le dijo que no a la Selección, porque no fue convocado", explicó.





Luego de la eliminación en Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018, Messi se recluyó en su familia, inició la temporada en Barcelona, pero en ningún contacto con la prensa se refirió a su futuro con la camiseta albiceleste.