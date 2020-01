"No es agradable el partido que tuvimos"

El cierre de la serie de amistosos para Patronato arrojó sorpresas. El Rojinegro fue superado claramente por Atlético Rafaela. El resultado final (5 a 2 para el elenco que compite en La Nueva Nacional) reflejó el claro dominio de La Crema y el flojo desempeño del Santo.

Gustavo Álvarez mostró poder de autocrítica. Fue sincero al reconocer la pobre performance de sus dirigidos. No dramatizó. Aclaró que no está preocupado, sino que está obligado a ocuparse por lo sucedido. Y recalcó que el equipo dio un paso atrás en relación a los cotejos que protagonizó con anterioridad.

“Sean partidos oficiales o amistosos siempre digo que hay que analizar la fracción de competencia y el proceso. Analizando el proceso hoy (por ayer), dimos un paso atrás”, describió el entrenador del Santo a modo de prólogo.

“Habíamos tenido una aceptable presentación con la Reserva de Unión. En Buenos Aires fue muy bueno lo realizado ante el equipo alternativo de Chicago. Tal vez no era una medida de Superliga, pero sí lo fue Atlético Tucumán, donde disputamos un buen partido. Esta vez tuvimos un altibajo”, amplió.

Embed

Al mismo tiempo Álvarez observó la mitad vacía del vaso y el lado lleno. “Tendremos que revisar muy bien los errores que cometimos. No es agradable tener un partido y el resultado como el que tuvimos, pero el lado favorable que veo es que, menos mal que sucedió ahora que nos da tiempo a corregir para que no suceda en la primera fecha con Banfield”, agradeció.

Por otro lado, el entrenador remarcó que el marcador no provoca un escenario oscuro. “Me ocupo, no me preocupo”, diferenció. “Parece una cuestión semántica, pero la diferencia entre preocupación y ocupación es el estado anímico. La preocupación la relaciono con el pesimismo, con la negatividad. En cambio la ocupación es buscar respuesta a un equipo que está en construcción y son detalles. Es como una escultura que se está haciendo y hay que ir moldeándola, puliendo los detalles. Siempre como entrenador me ocupo de las cosas que hay que mejorar y hay que potenciar. Ahora creo que hay más cosas por corregir, que potenciar”, se sinceró.

Al momento de enumerar las facetas donde el equipo falló en el último amistoso de pretemporada y a siete días del encuentro ante Banfield, mencionó. “Debemos mejorar en todos los aspectos del juego, tanto en ataque y defensa. Tuvimos dificultades en la posesión, en la recuperación y en el sector defensivo. El rival fue contundente y además nos generó algunas situaciones más de las que convirtió. Sufrimos en la pelota parada. En todos los aspectos tenemos que hacer correcciones. No fue un buen partido, se jugó mal, dimos un paso atrás y tenemos que corregir para retomar el camino que traíamos con vista a la primera fecha”, aspiró.

Idea clara.

Álvarez dejó en claro que el resultado negativo no pone en discusión su idea de juego. “Va más allá de un resultado o de un sistema. Idea de juego es la propuesta futbolística independientemente del sistema. Intenté siempre que mis equipos sean protagonistas, que asuman riesgos, que manejen la pelota, que sean agresivos para recuperar. El hecho de que se haya hecho mal uno lo tiene que asumir. Trabajaré para corregirlo, pero no modificaré la idea. Un entrenador puede convencer solamente de lo que está convencido. Si no es imposible”, aseveró.

Al momento de responder si los nombres propios están en duda ante el desempeño del último ensayo, fue categórico. “Los nombres propios siempre compiten por una camiseta. Cambiaría si un nombre propio puede mejorar al equipo”.